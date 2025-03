Serie B Interregionale. Ozzano-Bologna 2016 obiettivo crescita

Dopo il turno infrasettimanale che ha visto i cincin di tutte e tre le bolognesi della B Interregionale, è già tempo di tornare in campo per l’ultima giornata del girone d’andata di play-in. Nella poule-playoff c’è grande attesa per la sfida casalinga dei New Flying Balls contro Viterbo, in campo domani alle 18 al palasport di viale 2 Giugno: per i biancorossi, che dopo due vittorie consecutive hanno agganciato il nutrito gruppo a quota 12 punti (6 squadre) la chance è preziosa per compiere un grande salto in avanti.

Non meno delicata nella poule-retrocessione la sfida odierna del Bologna 2016 sul parquet di San Bonifacio: i rossoblù di capitan Guerri sono primi insieme a Jesolo, i veronesi sono terzi a -2 da Bologna.

Chiude il quadro l’Olimpia Castello che dopo il successo contro Pescara si è allontanata dai bassifondi del girone e domani alle 18 farà visita a Mondragone: i casertani sono ultimi, a -8 dai castellani.

Le altre gare play-in Gold Centro: Stella Ebk Roma-Loreto Pesaro oggi alle 18, Attila Porto Recanati-Carver Cinecittà oggi alle 21,15, Esperia Cagliari-Vigor Matelica domani alle 17, Recanati-L’Aquila, Bramante Pesaro-Amatori Pescara domani alle 18.

La classifica: Loreto Pesaro 22; Vigor Matelica e Carver Cinecittà 20; Attila Porto Recanati 16; Recanati e Bramante Pesaro 14; L’Aquila, Esperia Cagliari, Stella Azzurra Viterbo, Amatori Pescara, New Flying Balls e Stella Ebk Roma 12.

Le altre gare play-in Out Centro: Pescara 2.0-Roseto 2020 e San Paolo Ostiense-Teramo a Spicchi oggi alle 18, Vasto-Virtus Civitanova, Palestrina-Senigallia, Ferentino-Valdiceppo domani alle 18.

La classifica: Valdiceppo 22; Senigallia 20; Teramo a Spicchi, Virtus Civitanova e Vasto 18; Ferentino, Roseto 2020, Palestrina e San Paolo Ostiense 16; Olimpia Castello 12; Mondragone e Pescara 2.0 4.

Le altre gare play-in Out Nordest: Blu Bergamo-Jesolo oggi alle 20,30, Jadran Trieste-Sansebaset Cremona domani alle 17, Libertas Cernusco-Montebelluna domani alle 17,30, Petrarca-Nervianese domani alle 18,30.

La classifica: Jesolo e Bologna 2016 18; San Bonifacio, Nervianese, Basket 2000 e Petrarca 16; Blu Bergamo e Libertas Cernusco 14; Sansebasket Cremona 12; Jadran Trieste 10; Montebelluna 0.

Giacomo Gelati