Serie B interregionale, parla il tecnico, reduce da tre stagioni a Castel Guelfo. Olimpia, Agresti fissa gli obiettivi: "Salvezza senza soffrire»

"Il concetto è avere la giusta misura, senza mai prevaricare". A una settimana dal primo rendez-vous dell’Olimpia Castello per l’inizio del precampionato di serie B Interregionale, è coach Claudio Agresti a fare il punto per inaugurare la sua avventura in nerazzurro. Dove gli equilibri tecnici, ma soprattutto umani e caratteriali fra senatori e giovani saranno fondamentali per tracciare la strada castellana nella stagione 2025/2026.

Coach, come vanno le cose dopo appena sette giorni di lavoro?

"Essendo nuovo devo ancora capire alcune dinamiche, ma le impressioni che ho avuto sin dal primo incontro estivo col general manager Danilo Francesconi sono state estremamente positive. Stessa impressione che ho avuto con staff e dirigenza. Siamo consapevoli di essere l’Olimpia Castello e non l’Olimpia Milano, ma lo dico con grande orgoglio. Perché sappiamo che dobbiamo volare bassi e non mettere i carri davanti ai buoi".

Che cosa si aspetta da questa stagione?

"Ho un’età per cui so di non essere un bambino e dico le cose con schiettezza: non faccio questo lavoro per arrivare chissà dove. Oggi devo divertirmi e fare le cose a cuor leggero, senza accettare compromessi. Questa cosa l’ho trovata qua e lavoreremo per essere gruppo".

L’obiettivo del club?

"Lotteremo per la salvezza. Certo, avere Carpani, Vigori e Pederzini è un plus non da poco e con capacità realizzative, ma dobbiamo essere equilibrati. Non ragiono in altro modo che non sia la chiave salvezza, che si può ottenere con un basket che soddisfi e non di sofferenza".

L’anno scorso tanti infortuni e tante difficoltà a lavorare con continuità.

"Mai mi troverete a lamentarmi per un fischio o per un infortunio, poi è ovvio che sono situazioni che possono capitare".

Cosa si porta dietro dall’ultima esperienza a Castel Guelfo?

"La cosa che credo che di aver imparato in tre anni a Castel Guelfo è la sintesi. Prima di allora ero abituato ad allenare più volte al giorno, poi ho imparato a fare sintesi ottimizzando il tempo a disposizione. Questa cosa permette di lavorare bene e con maggiore concentrazione. Non significa certo abbassare il livello, anzi".

Ha tanti profili d’esperienza. Come vede il rapporto ragazzini-senatori?

"Premesso che siamo una squadra giovane, credo che il discorso di leadership non sia dato dalla carta d’identità, ma da quello che hai dentro, è il carattere che deve avere un fine positivo".

Forse è l’aspetto più importante.

"Certo, qualcuno magari è più simpatico, qualcun altro più ombroso, ma non deve mancare la positività e anche la libertà di poter esprimere se stessi sia tecnicamente sia umanamente e caratterialmente. Questo è un compito importante a tutti i livelli. Il concetto è avere la giusta misura senza prevaricare. I repressi non mi piacciono e nemmeno gli anarchici".