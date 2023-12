Serie B interregionale. Pierini: "Attila Junior, oggi in casa serve la mentalità vincente»

"Giochiamo in casa e serve una mentalità vincente, perché le difficoltà e gli infortuni non possono più essere un alibi". È agguerrito Giuseppe Pierini, presidente dell’Attila Junior di Porto Recanati, che sprona i giocatori impegnati alle 21.15 di oggi nel match contro l’Italservice Loreto Pesaro, 12ª giornata di B Interregionale. "Si tratta – aggiunge – di uno dei team più attrezzati. All’andata, con noi al completo, abbiamo perso dopo tre supplementari, ora la situazione è diversa per gli infortuni di Caverni e Rinaldi che hanno finito la stagione. Dobbiamo rimanere uniti per raggiungere l’obiettivo. Contro l’Italservice dovremo difendere bene, a livello offensivo è la compagine che ha fatto più punti assieme a noi, ma prende molti meno canestri, mentre noi siamo la peggior difesa del campionato". La società sta sondando il mercato. "Ci serve – spiega Pierini – una ala-grande per sostituire Rinaldi, ma il mercato è ancora fermo. Non occorre avere fretta, vogliamo il profilo giusto e non prendere il primo che passa per strada".