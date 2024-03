Serie b interregionale, play in gold. Domani l’Halley riceve Palestrina : "Una squadra che mette tanto agonismo»

Domani alle 18, al palasport di Castelraimondo, la Halley Matelica ospita Palestrina nel secondo turno dei Play in Gold della serie B interregionale. I laziali sono gli unici ad aver vinto – assieme alla formazione di coach Trullo – il match d’esordio della seconda fase della stagione. A presentare l’avversario è l’ultimo arrivato in casa Halley, Aaron Mutombo (foto), il quale non ha ancora debuttato con la maglia dei matelicesi, pur essendo già una pedina importante negli allenamenti della squadra. Inoltre, essendo romano, conosce bene il basket laziale. "Palestrina è una squadra che mette tanto agonismo – dice la guardia biancorossa – e cerca prima di tutto di creare confusione nel gioco degli avversari. Ma sono certo che non ci cascheremo, non ci lasceremo abbindolare. Saremo concentrati". Nel primo week end della seconda fase le formazioni provenienti dal girone E (Lazio-Umbria-Molise) hanno ottenuto 10 vittorie, mentre quelle del raggruppamento F (Marche-Abruzzo) ne hanno centrate solo due, peraltro a fil di sirena in entrambi i casi. Segno di una disparità di valori o di casualità? "È difficile dirlo ora – risponde Mutombo – dal momento che queste squadre non si sono mai affrontate prima d’ora. Lo scopriremo strada facendo, ma certamente c’è qualità nel girone laziale. Però anche in quello marchigiano non mancano queste qualità, specie a Matelica".

m. g.