Serie B interregionale, play in-silver. Attila Junior-Carver Roma: sfida tra leader. Scalabroni: "Ci sarà da combattere»

"È una seconda fase corta del campionato e ogni match sarà decisivo. Ora andiamo a Roma dove giocheremo contro la Carver, prima in classifica assieme a noi. Questa partita ci dirà di che pasta siamo fatti". Sono le parole decise di Nicola Scalabroni (foto), allenatore dell’Attila Junior di Porto Recanati, in vista del secondo turno del girone Play In-Silver, valevole per la serie B Interregionale. I portorecanatesi giocheranno alle 20.45 di oggi nel Palafonte. "La Carver – dice Scalabroni sugli avversari – è una squadra perimetrale, fisica che vuole imporre il proprio gioco a metà campo. Di Bello, Rapini e Vitti sono gli esterni che amano giocare in avvicinamento a canestro per se stessi e per coinvolgere i compagni. Lucarelli è il loro esterno tiratore che dobbiamo essere bravi a limitare. Benincasa e Galli sono dei ‘4’ atipici che si aprono sulla linea dei 3 punti e trovano continuità di canestro in situazioni di transizione. Fucek è il lungo ‘spalle’ bravo a coinvolgere i compagni". Allo stesso tempo, coach Scalabroni sottolinea pure come dovranno scendere in campo per avere la meglio: "Dovremmo essere bravi a portare la partita sui nostri ritmi, giocando la nostra pallacanestro di squadra in attacco e in difesa. Sappiamo che ci attenderà un match maschio e duro, e lì sarà importante ‘vincere a rimbalzo’, mettere ardore agonistico e scendere in campo pronti a combattere".