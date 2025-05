Serie B Interregionale Playoff. Angelucci mette nel mirino Borgomanero: "Il Consorzio Leonardo non vuole più fermarsi»

"Piano piano mi sto rendendo conto dell’impresa che abbiamo compiuto. Sul momento nessuno di noi è riuscito a capire fino in fondo cosa abbiamo fatto, perché siamo stati travolti dalla felicità". Nonostante sia passato ormai qualche giorno dalla qualificazione del Dany Basket Quarrata alla semifinale playoff del campionato di Serie B Interregionale, l’emozione è ancora fortissima in Simone Angelucci, uno dei grandi protagonisti nelle file biancoblu. Dopo i 21 punti realizzati in gara-1 contro Oleggio Magic Basket, l’ex Gema Montecatini ne ha siglati 18 nel secondo atto della serie, caricandosi la squadra sulle spalle soprattutto nel quarto periodo, quando gli avversari sembravano in grado di piazzare l’allungo decisivo, poi evitato dai ragazzi di coach Alberto Tonfoni, che si sono imposti all’overtime. "È stata una partita incredibile: nei primi due quarti abbiamo indirizzato il match in nostro favore, poi Oleggio è stata bravissima nella ripresa a crederci, fino a rimontarci e a sfiorare nel finale dei regolamentari la vittoria. In pochi probabilmente si aspettavano che avremmo eliminato con un 2-0 la testa di serie numero uno del tabellone, ma ce l’abbiamo fatta ed è stato bellissimo".

Adesso sulla strada di Quarrata ci sarà l’ostacolo Borgomanero, che nello scorso turno ha avuto la meglio dell’Use Empoli in due partite. Si comincia in terra novarese domenica 25 maggio, mentre gara 2 andrà in scena a campi invertiti mercoledì 28. Dovesse servire il terzo appuntamento per decidere la serie, allora si tornerà sul parquet piemontese il primo giugno. A livello di precedenti, quelli stagionali sorridono al College Basketball, che ha sconfitto i mobilieri nei due match disputati nella seconda fase, anche se lo scarto è stato minimo in entrambi i casi. "L’obiettivo a questo punto non può che essere quello di provare ad arrivare fino in fondo – sottolinea Angelucci – Bisogna pensare partita dopo partita ed essere convinti di avere le carte in regola per superare anche il prossimo turno. Borgomanero è l’unica formazione che ci ha battuto sia all’andata che al ritorno nel Play-In Gold: ha tanta qualità in ogni ruolo e giocatori di talento e con una fisicità importante, a cominciare da Benzoni e Bazan, ma noi non siamo da meno. Si annuncia una serie complicatissima, anche perché il fattore campo sorride al College Basketball, ma dobbiamo credere nei nostri mezzi".

Francesco Bocchini