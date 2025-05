Serie B Interregionale: playoff quarti di finale gara2. Tognacci dà la spinta, passa l’Italservice. Il Bramante strappa la bella con Matelica

NEW FLYING BALLS

68

LORETO PESARO

82

: Myers 1, Petrilli, Torreggiani 6, Zani, Ranitovic 13, Domenichelli 5, Ranuzzi 19, Tibs 2, Cortese 10, Balducci 10, Piazza ne, Baggi.

LORETO PESARO: Delfino 9, Cevolini 1, Battisti 7, Cipriani 11, Mattioli, Ugolini ne, Tognacci 13, Santucci 16, Aglio 5, Broglia 8, Gulini 12.

Note. Parziali: 19-19, 11-20, 17-26, 21-17. Progressivi: 19-19, 30-39, 47-65, 68-82. Uscito per 5 falli: Ranitovic

L’Italservice (foto Gulini) è in semifinale playoff per salire in serie B Nazionale. Dopo aver vinto garauno in casa, va a chiudere la serie a Ozzano, con una partita dove il risultato non è stato mai in discussione. Loreto parte bene, poi dopo 5’ ha un parziale negativo, gli avversari si avvicinano, ma Pesaro è presente sotto canestro con Delfino. I primi 10’ terminano in parità (19-19). Nel secondo quarto i gialloblu giocano meglio, entrano nel ritmo soprattutto con Cipriani che inizia a scaldarsi dalla linea dei tre punti, mentre Tognacci sfrutta i due tecnici dati ad Ozzano, allungando dalla lunetta. Primo tempo 30-39. Nella ripresa regna l’equilibrio con Battisti che è protagonista con due arresto e tiro micidiali. Poi Tognacci con due triple porta i suoi a +11. Si continua con le bombe, prima Broglia e poi Cipriani allungano (+14) a 1’ dal termine del terzo quarto. Broglia continua a produrre bottino sotto canestro (47-65). Nel quarto periodo i pesaresi conservano il vantaggio e volano in semifinale playoff.

b.t.