Serie B interregionale, playout. Pallotti: "Virtus, gara complicata a Isernia. Serviranno le ripartenze e una buona difesa»

Gli esami non finiscono mai, la Virtus Civitanova si appresta ad affrontarne un altro a Isernia in una gara dei playout che nasconde più di un’insidia. I civitanovesi non dovranno cullarsi della migliore classifica avendo 10 punti contro i 4 degli avversari che li relegano all’ultimo posto, al contrario, dovranno prestare massima attenzione. "Per loro – osserva Marco Pallotti (foto), dg della Virtus – si tratta di una partita importantissima, che devono vincere per salvarsi. Ci attende un avversario alla nostra portata se giochiamo bene. Loro hanno elementi che conosciamo, un paio hanno giocato da noi, si tratta di un team fisico e da prendere con le molle". Servirà una Virtus ancora più attenta. "Dovremo limitare – aggiunge – i loro punti di forza, di certo giocheranno sull’agonismo e noi dovremo rispondere con una difesa attenta e poi ripartire in velocità". Per questa gara sono in forse i giovani Fermani e Abbate. È stato vincente l’esordio nei playout con la Virtus che ha battuto 78-63 Mondragone. "È un campionato nuovo per tutti, è poi il primo anno che si svolge con questa particolare formula. È una fase in cui contano il momento e le motivazioni perché ogni gara è un mini spareggio. Siamo partiti con il piede giusto, ora abbiamo la possibilità a Isernia di fare ancora meglio".