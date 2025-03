Serie B Interregionale. Re-Basket a caccia del terzo hurrà di fila

L’ex Caridi sulla strada della Re-Basket 2000 (14), oggi alle 18 a Jesolo (16) per la 3ª giornata della seconda fase. Il centro, che ha giocato la prima parte di stagione con i reggiani, è uno dei punti di forza con l’ala Malbasa (19,3 punti di media) e a capitan Bovo del quintetto veneto, primatista del girone a +2 su un folto nugolo di squadre, tra cui quella di Baroni. La formula prevede la salvezza diretta per le prime 3, mentre le altre vanno ai playout: ottenere il terzo hurrà di fila darebbe morale ad Alberione e soci, che dovranno essere bravi a limitare un attacco che in casa sfiora gli 83 punti di media, ma al contempo concede qualcosa in difesa (77,5).