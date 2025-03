Serie B interregionale. Re-Basket come da pronostico: travolta Montebelluna

RE-BASKET 2000 94MONTEBELLUNA 58

RE-BASKET 2000: Frediani 8, Alberione 24, Paparella 9, Porfilio 10, Longagnani 2, Digno 5, Martelli 6, Obayagbona 4, Codeluppi 12, Lusetti 14, Jovanovic ne. All. Baroni.

MONTEBELLUNA: Bedin 4, Guazzotti, Muaremi 8, Marin 13, Prai 4, Salvietti 3, Bertan 17, Guerrini 4, Gatto 1, Martin 2, Scialpi 2. All. Saccardo.

Arbitri: Lorefice e Guizzardi di Bologna.

Parziali: 22-16, 53-27, 71-42.

Tutto come da pronostico per la Re-Basket 2000 (18), che inaugura il girone di ritorno della Poule Salvezza di B Interregionale travolgendo in casa il fanalino Montebelluna (0).

Al PalaBigi c’è partita solo nei primi 10’, poi è Alberione (24 punti e ben 35 di valutazione) a ergersi protagonista e a permettere ai suoi di fuggire via con il parziale di 31-11 che porta le due squadre negli spogliatoi. Nella ripresa i biancoblù sono in totale controllo, danno spazio a tutti gli effettivi, e restano così nel folto gruppo che occupa terzo posto, piazzamento che se mantenuto al termine della seconda fase garantisce la salvezza diretta senza passare attraverso i playout: nel prossimo turno trasferta sul campo dei pari classifica del Petrarca Padova.