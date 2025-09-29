Serie B Interregionale. Rebasket, avvio disastroso
REBASKET 2000 60 OZZANO 83 REBASKET 2000: Costoli 13, Obayagbona 2, Barani 2, Yadde 3, Conti 15, Modena, Mazza 4, Caiti 11,...
REBASKET 2000 60 OZZANO 83
REBASKET 2000: Costoli 13, Obayagbona 2, Barani 2, Yadde 3, Conti 15, Modena, Mazza 4, Caiti 11, Maramotti, Codeluppi 10, Galimbeti. All. Baroni.
OZZANO: Odah 10, Margelli 3, Folli 12, Landi 3, Usman 2, Ottavi 2, Carnovali 10, Diambo 21, Chiappelli 5, Piazza 4, Giovagnoni 3, Tosini 8. All. Grandi.
Parziali: 5-28, 20-46, 34-61.
Pesante sconfitta interna per la ReBasket 2000, travolta in casa da Ozzano nella prima giornata di Serie B Interregionale.
La squadra cittadina, nell’esordio casalingo, si dimostra molto in ritardo, crollando sin dall’avvio sotto i colpi degli ospiti, che dopo 5’ sono avanti 15-0: gli uomini di Baroni segnano solo 5 punti nei primi 10 minuti, di cui nessuno su azione, trovando per la via del canestro solo al 12’ con Caiti, che mette a referto il 30-10.
La gara prosegue con un monologo bolognese e l’ex Chiappelli, con la collaborazione di Folli, permette ai suoi di centrare il massimo vantaggio di giornata sul 55-24 (24’), viatico ad un finale in assoluto controllo.
Foto: Andrea Codeluppi
