Serie B Interregionale. Rebasket, altro stop. La squadra di Baroni perde a Padova

VIRTUS PADOVA 96 REBASKET 2000 91 VIRTUS PADOVA: Fasolo 16, Moretti 2, Biancotto 17, Trentini 15, Bellarosa 11, Giovacchini ne, Bianconi 22, Pilone,...

di DAMIANO REVERBERI
13 ottobre 2025
VIRTUS PADOVA96REBASKET 200091

VIRTUS PADOVA: Fasolo 16, Moretti 2, Biancotto 17, Trentini 15, Bellarosa 11, Giovacchini ne, Bianconi 22, Pilone, Rigon 7, Scancelli 6, Bedin ne, Zefi ne. All. De Nicolao.

REBASKET 2000 REGGIO EMILIA: Costoli 13, Obayagbona ne, Barani ne, Yadde 8, Conti 21, Modena, Mazza 23, Caiti 16, Maramotti ne, Codeluppi 10, Nikoci. All. Baroni.

Arbitri: Marzellotta di Verona e Bravo di Ferrara.

Parziali: 29-26, 40-46, 68-69.

Secondo stop in altrettanti match per la ReBasket 2000 (0), sconfitta nel posticipo della terza giornata di B Interregionale dalla Virtus Padova (2).

Reduce dal turno di riposo, la formazione di coach Baroni gioca un buon primo tempo, trascinata dai canestri di Mazza e Conti, arrivando anche a condurre di 8 lunghezze. Padova, però, ricuce il gap e arriva più lucida al momento decisivo del match e nell’ultimo quarto non è mai costretta ad inseguire, gestendo gli ultimi tentativi di rimonta di Caiti e compagni, che tuttavia tornano a casa a mani vuote. Domenica prossima i biancoblu torneranno in campo nuovamente in trasferta, a Curtatone, ospiti degli Stings Mantova.

© Riproduzione riservata

