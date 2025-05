Serie B Interregionale: verso la finale playoff. Tiberti accarezza il sogno della promozione: "Dany consapevole di poter battere chiunque»

Le sue giocate sono state fondamentali in gara-2 di semifinale playoff. Un po’ come è successo durante l’intero arco di questa stagione e in generale da quando veste la casacca del Dany Basket Quarrata. Nel secondo appuntamento contro Borgomanero, quello che è valso ai mobilieri l’accesso alla finalissima di Serie B Interregionale, Amedeo Tiberti è stato indubbiamente fra i migliori in campo: 22 punti e una prova da leader. Specie nel momento più difficile, ossia quando, ovvero dalla metà del terzo quarto in avanti, coach Alberto Tonfoni e Simone Angelucci hanno dovuto lasciare il campo, a causa dei due falli tecnici fischiati dalla terna arbitrale. "Indubbiamente si è trattata di una partita molto tosta a livello mentale, piena di alti e bassi – sottolinea il numero 32 dei biancoblu –. L’uscita per cinque falli di Angelucci e quella di coach Tonfoni ci potevano buttare giù. E invece siamo rimasti uniti fino alla fine, portando a casa la vittoria e la qualificazione alla finalissima".

Il segreto di questa squadra sembra proprio stare nella capacità di restare compatti nelle fasi di gioco più complicate. "La compattezza è la nostra forza. A maggior ragione durante questi playoff, che rappresentano delle vere e proprie montagne russe. Lo abbiamo dimostrato in queste due serie contro Oleggio Magic Basket e College Basketball Borgomanero: se siamo concentrati sul nostro obiettivo per tutti i 40 minuti, possiamo davvero giocarcela con qualunque avversario. A prescindere dal fatto che si giochi al PalaMelo oppure in trasferta".

Dopo una prima fase di campionato chiusa al quinto posto con un bilancio di 12 vittorie e 10 sconfitte, dalla fase del Play-In Gold in avanti il Dany ha spiccato letteralmente il volo. Basti pensare che nelle ultime 19 uscite, Quarrata ha ottenuto 16 successi. Un cambio di marcia impressionante. Più che sogno, adesso si può parlare tranquillamente di obiettivo promozione. Di fronte, a cominciare da gara-1 in calendario per domenica 8 giugno, ci sarà una fra Lucca e San Miniato. "Siamo in una finale playoff, quindi è normale affrontare i più forti. Ma siamo consapevoli di averele carte in regola per battere chiunque, a prescindere da chi troveremo fra Lucca e San Miniato. Siamo già al lavoro per preparare nel migliore dei modi il primo appuntamento della serie".

Francesco Bocchini