Serie b interregionale. VisMederi Costone. Adunata domani al Ricreatorio. Martedì allenamento

Ultime ore di libertà per giocatori e staff del Vismederi Costone che domani si raduneranno per la stagione 2025/26 e, più specificatamente, per un’intensa settimana di lavoro con doppie sedute nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì: in programma lavoro atletico tra la palestra e il Campo scuola, ma anche sedute tecniche e basket al PalaOrlandi. L’adunata del Vismederi si tiene però alle 18 di domani al Ricreatorio del Costone con a seguire una cena offerta dalla società. Martedì sono previste visite e colloqui individuali al centro Must mentre in serata, alle 19, il primo vero allenamento dell’anno sul parquet amico del PalaOrlandi.

C’è grande attesa per vedere la squadra di coach Michele Belletti (foto) all’opera, dopo l’importante campagna acquisti estiva. Da capire solo come verrà sostituito nel periodo della preparazione Franci Zeneli che, reduce da un delicato intervento alle articolazioni delle ginocchia, dovrà osservare un programma di recupero personalizzato per tutto questo primo mese di lavoro. Al suo posto la società potrebbe prendere provvisoriamente un giocatore che aiuti coach Belletti e il suo staff a lavorare a ranghi completi. La società ha però portato in gialloverde giocatori importanti, tra cui Masciarelli e Ballabio, confermando al tempo stesso un forte nucleo storico con, tra gli altri, Nasello e i gemelli Paoli. Insomma, anche quest’anno il Costone si prepara ad essere uno dei grandi protagonisti del campionato.