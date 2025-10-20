Serie b. Jesi, grande prova. Ma Roma è superiore
VIRTUS GVM 78 GENERAL CONTRACTOR JESI 72 VIRTUS GVM : Toscano 9, Visintin 8, Battistini 20, Majcunic 5, Lenti 9, Bazan,...
VIRTUS GVM
78
GENERAL CONTRACTOR JESI
72
VIRTUS GVM : Toscano 9, Visintin 8, Battistini 20, Majcunic 5, Lenti 9, Bazan, Barattini 11, Rodriguez 10, Leggio 6, Fokou ne. All. Marco Calvani
GENERAL CONTRACTOR JESI: Di Pizzo 4, Piccone 27, Tamiozzo, Maglietti 7, Bruno 9, Arrigoni 13, Palsson 10, Morino ne, Nicoli, Del Sole 2. All. Marcello Ghizzinardi
Parziali: 25-25, 46-40, 66-57
La Virtus Roma ‘vendica’ contro Jesi l’inattesa sconfitta infrasettimanale, la prima in campionato, di San Severo: la General Contractor resta in partita per tutti i 40 minuti, rimedia una buona figura ma deve rimandare a tempi migliori l’appuntamento con il primo golpe lontano dal parquet di casa. Fuochi d’artificio nel primo quarto: Piccone ne mette addirittura 17 in 10’ (5/6 da tra punti), la Virtus risponde con un 7/14 appena sufficiente dal campo e gli 8 punti di Battistini; + 7 il massimo vantaggio capitolino del primo tempo, 7-0 dopo la palla a due e 20-13 a inizio secondo parziale.
Letale la risposta dall’arco dei tiratori jesini (Bruno 6 punti); al rientro in campo dopo il primo mini riposo, Calvani è costretto a fermare tutto per cercare le contromisure del caso. Time out ben speso: al 13’ l’ex Leggio firma il sorpasso dall’arco, poi la nuova minifuga giallorossa (41-33). Nel finale la Virtus trova le energie per l’allungo fino al + 12 (72-60) Jesi con Palsson trova gli ultimi acuti per il – 5 (74-69).
Gianni Angelucci
