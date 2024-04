Serie B, la battaglia con Gardone è alle spalle. Ora l’imperativo è recuperare gli assenti. Ferrara sogna: con 2 vittorie può finire seconda

Playoff matematici, ed ora il mirino puntato sul terzo posto, con un pensiero addirittura al secondo. Non si pone limiti Ferrara Basket 2018, che dopo il successo casalingo con la Gardonese – il terzo consecutivo – ha raggiunto aritmeticamente la post season a due giornate dal termine del Play-In. Senza Cattani, Yarbanga e Sankaré, con Cecchetti e Guerra a mezzo servizio, i biancazzurri hanno dimostrato un grandissimo cuore, vincendola in pratica per due volte: prima al 40’, quando gli arbitri hanno privato Romondia dei due liberi della vittoria, e poi al supplementare, grazie alla lucida regia di Ballabio e alle triple di un formidabile Drigo. Una vittoria che certifica la crescita mentale del gruppo, come ha dichiarato coach Benedetto nel post partita, e che può dare fiducia all’ambiente in vista dei playoff al via il prossimo 8 maggio.

Ferrara ha raggiunto così il primo obiettivo della sua stagione, e lo ha fatto addirittura in anticipo rispetto alla tabella di marcia, considerate le difficoltà vissute a metà stagione (col conseguente cambio di allenatore) e gli acciacchi fisici che nell’ultimo periodo hanno colpito gran parte dell’organico. Ma ora ci si può sedere sugli allori? Assolutamente no, perché c’è una griglia playoff da costruire e un piazzamento da conquistare: i biancazzurri sono al momento quarti a pari punti con Fidenza (che ha però una gara in meno) e Bergamo, e potenzialmente hanno ancora le chance per puntare alla seconda piazza. Vincendo infatti le due gare rimanenti del Play-In, contro Bergamo ed Oderzo, e sperando in due passi falsi di Fidenza (attenzione, assolutamente non improbabili, visto che i parmensi andranno a giocare a Gardone e a Bergamo) ecco che Drigo e soci sarebbero certi di una seconda posizione che avrebbe del clamoroso, e che consentirebbe in primis di avere il fattore campo a favore nella post season, ma anche di incrociare una delle due squadre del Play-In Silver.

Al momento sarebbero qualificate Sansebasket Cremona e Montebelluna, e non è da escludere un incrocio al primo turno proprio contro la squadra sul cui campo Ferrara conquistò il quarto posto nell’ultima partita della stagione regolare. Ipotesi ancora premature, nel frattempo gli appassionati biancazzurri – anche domenica un bellissimo colpo d’occhio alla Bondi Arena – possono godersi una squadra che sembra essersi cementata nelle difficoltà. In attesa di recuperare gli infortunati, Ferrara vuole dar seguito al suo momento positivo e scalare posizioni importanti.

Jacopo Cavallini