Serie B: la trasferta di Jesolo non si avvicina coi migliori auspici. Picco d’influenza in casa Adamant. Ieri la squadra non si è allenata

Picco dell’influenza in atto in casa Adamant. Dopo l’agevole successo nel turno infrasettimanale con San Bonifacio, la ripresa degli allenamenti non è sostanzialmente mai avvenuta, perché nel gruppo squadra almeno sei giocatori sono alle prese con febbre e malanni stagionali, ed anche coach Giovanni Benedetto è vittima di una fastidiosa sindrome influenzale. Evidentemente è destino che Ferrara debba affrontare Jesolo non al meglio della condizione: all’andata non ci fu Turini, reduce dal brutto infortunio al crociato, e neppure Tio e Santiago erano al meglio, tant’è che arrivò la prima sconfitta casalinga del campionato dei biancazzurri. Ora la situazione non è migliore, non ci sarà sicuramente Chessari e oggi andranno valutate le condizioni di tutti gli altri: "Ieri pomeriggio abbiamo deciso di annullare la seduta di allenamento – spiega coach Benedetto –, era inutile andare in palestra rischiando che i pochi sani rimasti venissero contagiati da chi ha il virus in atto. Questa mattina valuteremo ancora la situazione, con la speranza che la febbre si abbassi in modo da riuscire a preparare qualcosa per la sfida di domani. Dioli, Tio, Drigo, Santiago, Solaroli e Ballabio non stanno bene, speriamo che le condizioni generali migliorino nella giornata di oggi, ma quel che è certo è che domani non saremo al meglio a Jesolo. E’ un peccato, perché per noi è una partita importante: ancora una volta la fortuna ci ha girato le spalle, ma sono sicuro che i miei ragazzi daranno battaglia". L’Adamant deve provare a vincere per escludere Jesolo dalle prime sei, ma a questo punto il focus è sulle condizioni generali del gruppo, falcidiato dall’influenza.

Non il modo migliore per approcciare una gara fondamentale per la seconda fase degli estensi: in attesa di capire se Valsugana non si presenterà neppure contro Monfalcone (la squadra è stata affidata al ferrarese Andrea Fels), per l’Adamant sarebbe importante battere Jesolo e sperare nella contemporanea vittoria di Gorizia a San Bonifacio. A quel punto passerebbe da sesta la Dinamo, e Ferrara guadagnerebbe quattro punti nella griglia di partenza dei play-in.

Jacopo Cavallini