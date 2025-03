Serie B maschile - Il pivot rientrerà il 22. Blacks, Poletti è out. Alle 18 arriva la Rucker

Scontro d’alta classifica al PalaCattani. Alle 18 i Blacks riceveranno la Rucker San Vendemiano, terza forza del campionato, e sugli spalti ci sarà il solito caldo tifo faentino, con la società che ha pensato ad una promozione rivolta alle donne visto che ieri è stata la loro festa. Le tifose entreranno gratis in tribuna Silver e nei DistintiCurva, ma dovranno acquistare il biglietto al PalaCattani e non online: le biglietterie apriranno alle 17. Già la gara d’andata ha dimostrato quanto le premesse per un match ad alta tensione non manchino. A novembre i faentini, privi di Cavallero, giocarono un primo tempo pessimo finendo sotto di 27 punti, riuscendo poi a recuperare fino ad arrivare sopra di 9, ma persero nel finale. Ancora una volta i Raggisolaris saranno privi di Poletti che ritornerà sabato 22 nella trasferta di Crema dopo oltre due mesi di stop.

La Rucker è una delle squadre più forti della serie B e ha scalato la classifica dopo un avvio difficile, riuscendo nel 2025 a vincere ben undici delle tredici gare disputate, e ora punta al secondo posto. "San Vendemiano ha un roster con dieci giocatori d’esperienza – spiega coach Luigi Garelli -. All’andata vinse giocando una gara molto combattiva senza Antelli e Preti e con Cacace che non è entrato nel secondo tempo. Proprio quella partita deve insegnarci che non potremo permetterci cali di tensione". La Rucker, che potrebbe essere senza Cacace, ha tanto talento ed esperienza e rispetto all’andata si è rinforzata con il pivot Donda, sceso dall’A2 dove giocava a Nardò. "Gluditis è l’atleta di punta per il suo modo di giocare e per la fase realizzativa, ma tutti possono essere decisivi, da Oxilia a Cacace, impiegati in tanti ruoli permettendo di avere quintetti con caratteristiche differenti, a Preti, a Tassinari e ad Antelli o a Zacchigna che all’andata fu decisivo, senza dimenticare i pivot perché oltre a Fabiani ora c’è anche Donda, che si è subito ben inserito. Sappiamo che per poter giocare partite intense contro avversarie di valore, dovremo sempre avere la massima concentrazione e un rendimento altissimo. Con la Rucker occorrerà questo atteggiamento".

l.d.f.