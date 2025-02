Serie B, momento positivo per Ballabio e compagni. Sosta e mercato: l’Adamant prepara la seconda fase

Un successo che vale doppio, arrivato nell’emergenza generale e dopo tre giorni in cui la squadra non si era praticamente mai allenata. L’Adamant si gode il sesto centro di fila in campionato a Jesolo con cui ha chiuso in bellezza la stagione regolare, e si prepara ora ad affrontare i play-in da seconda in classifica dietro solamente a Pordenone. La gara del Pala Cornaro ha evidenziato ancora una volta la crescita del gruppo biancazzurro, che ormai sembra abituato a venire fuori nel migliore dei modi anche dalle battaglie più dure, esaltandosi nelle difficoltà e non solo quando le cose scivolano via lisce come l’olio. A Jesolo, nonostante sei giocatori febbricitanti, Ferrara ha combattuto, rispondendo colpo su colpo alle triple dei padroni di casa, e reggendo l’urto nella ripresa quando la benzina poteva venire a mancare; invece Drigo e compagni l’hanno vinta addirittura all’overtime, nonostante qualche sofferenza di troppo, piazzando le giocate decisive negli ultimi possessi con le "bombe" di Santiago e dello stesso capitano.

L’Adamant ha cambiato marcia: lo ha fatto dopo la sanguinosa sconfitta casalinga con Pordenone, che forse ha fatto scattare qualcosa nel gruppo, da quel momento in continua evoluzione e maturato sotto ogni punto di vista. La sensazione, in questa settimana di transizione che porterà all’esordio nella seconda fase sabato 15 febbraio in casa (orario e avversario da definire), è che la tavola sia apparecchiata per un ulteriore innesto di mercato capace di alzare ancor di più il livello e fare di Ferrara – non che non lo sia già, ma sarebbe un segnale in più – una della più serie contendenti al salto di categoria.

Almeno un paio i profili tenuti d’occhio dal diesse Pulidori e da coach Benedetto nello spot di "3", in attesa di recuperare Chessari, che nel giro di una ventina di giorni dovrebbe essere di nuovo in campo, praticamente dimezzando i tempi di recupero iniziali. In queste ore si attende la decisione della Fip pure sulla situazione di Valsugana, che per la seconda volta consecutiva non si è presentata in campo e dovrebbe essere esclusa dal campionato essendo scaduti i termini per il pagamento di una tassa necessaria alla prosecuzione della stagione. In quel caso, sarebbe Gorizia ad entrare nei play-in da sesta, e la classifica sarebbe la seguente: Pordenone 16, Ferrara 14, Monfalcone 14, Iseo 14, Sangiorgese 10, Gardonese 10, Mantova 10, Pizzighettone 8, Social Osa 8, Virtus Padova 8, Oderzo 6, Gorizia 2.

Jacopo Cavallini