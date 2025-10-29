Serie B Nazionale: 2025 già concluso per Gulini. La T Gema incerottata affronta l’Assigeco

Un big match fra "incerottate": è ciò che rischia di diventare La T Tecnica Gema Montecatini-Assigeco Piacenza di questa sera alle 20.30 al PalaCarrara di Pistoia. Anzi, lo è già. In casa termale, complice un problema muscolare, è arischio forfait Mattia Acunzo, impiegato solo 5 minuti nell’ultimo match a Casale Monferrato. Le condizioni del figlio d’arte non preoccupano, il problema non sembra grave ma la sua presenza stasera è più che in dubbio. Diverso il discorso che riguarda Gianmarco Gulini. Il 2025 della guardia ex Loreto Pesaro si è già concluso complice il problema al malleolo tibiale della caviglia sinistra. Di fronte agli almeno due mesi di stop per il classe 2002, la società rossoblù non esclude a priori un possibile ritorno sul mercato per correre ai ripari.

Ancora peggio è andata a quello che avrebbe dovuto essere il grande ex di serata, Federico Pirani, pivot dell’Assigeco con un passato recente in maglia Gema al quale sabato scorso è stata diagnosticata una trombosi venosa al braccio sinistro. Fra i tanti messaggi di vicinanza ricevuti dal giocatore torinese non poteva mancare quello della sua ex squadra, che ha rivolto a Pirani "un abbraccio da tutti noi di pronta guarigione".

Nel giorno del funerale a Raffaele Marianella, l’autista tragicamente scomparso in seguito all’assalto al bus dei tifosi del Pistoia Basket, la Pallacanestro Montecatini ha voluto dire la sua anche in merito all’organizzazione di una possibile amichevole a scopo benefico fra le due franchigie montecatinesi e il Pistoia Basket: "Pallacanestro Montecatini nel rispetto dell’immenso dolore della famiglia dell’autista scomparso tragicamente, secondo la propria sensibilità, non si sente di partecipare ad eventi o manifestazioni pubbliche in memoria di Raffaele Marianella, preferendo piuttosto rimanere in rispettoso silenzio, consapevoli che ogni genere di aiuto, sotto varie forme, ai familiari dello sfortunatissimo autista, possa arrivare in forma privata".

