SERIE B NAZIONALE. Abega e Cortese, la forza di Ozzano Nella partita tra New Flying Balls Ozzano e Lumezzane, la squadra di Ozzano si è imposta con un punteggio di 94-76. Prestazione superiore per Ozzano, con Filippini e Abega in evidenza. Lumezzane ha lottato ma non è riuscita a ribaltare il risultato.