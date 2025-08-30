Serie B Nazionale: alle 18 Galetti cerca risposte dai suoi. Abbonamenti, al via i biancorossi. Virtus, oggi test con Ravenna

È stata lanciata ieri la campagna abbonamenti dell’Andrea Costa, che al grido di "per innamorarsi ancora…" chiama a raccolta tutti i tifosi biancorossi a supportare la formazione di coach Dalmonte per la stagione ormai alle porte. Con il chiaro invito a sottoscrivere un abbonamento che, cifre alla mano, appare maggiormente conveniente rispetto al costo di una singola gara (oltre che pratico, visti i previsti accessi nominali che potrebbero portare a code alla biglietteria).

Abbonamenti validi per tutte le 18 partite interne dell’Andrea Costa (derby compreso), con il prezzo ridotto per gli Under 16 e l’ingresso gratuito per gli Under 8. Come nella passata stagione è stata confermata la suddivisione del PalaRuggi nei tre settori di curva, distinti e parterre. L’abbonamento per il settore curva di 100 euro (60 euro il ridotto), per il settore distinti si passa a 170 euro (100 euro il ridotto) e nel parterre il costo è di 230 euro (150 euro il ridotto).

Per fare un confronto, i prezzi dei singoli biglietti saranno: curva a 18 euro (12 euro il ridotto); distinti a 25 euro (20 il ridotto), parterre a 30 euro (25 il ridotto). La vendita dei biglietti parte già oggi, dalle 11 alle 13, nella sede della Up Lavoro (via Selice 211) e proseguirà le prossime tre settimane dal lunedì al giovedì dalle 16 alle 19 (eccetto giovedì 18 settembre) sempre nella sede dell’Up.

"Abbiamo voluto rendere i nostri abbonamenti accessibili a tutti, in tutti i settori così che gli abbonati possano avere un plus in più. Fare l’abbonamento conviene soprattutto anche in vista delle nuove regole per gli accessi nominali" precisa Giuseppe Somma, neo direttore marketing del club Sponda Virtus.

Intanto, oggi pomeriggio alle 18, altra amichevole per i gialloneri dei coach Gianluigi Galetti, impegnati al PalaCosta di Ravenna nel test di precampionato contro i giallorossi locali.

Luca Monduzzi