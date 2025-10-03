Serie B Nazionale. Aukstikalnis, Jackson e.... La mappa dei comunitari

La Serie B Nazionale che parla straniero racconta traiettorie cestistiche di atleti e storie di uomini tra loro diverse, ma tutte ugualmente appassionanti. Da quando la terza serie cestistica nazionale ha riaperto le porte ai giocatori non di formazione italiana (uno per ogni squadra e con passaporto comunitario) si è visto un po’ di tutto: ex vincitori di euroleghe, caudillos provenienti da oltreoceano alla conquista del basket del "bel paese", giovani di belle speranze e giocatori arrivati da leghe semi-sconosciute che fra B e A2 hanno trovato la loro dimensione. E’ il caso dei due comunitari approdati in estate sulle due opposte sponde cestistiche di Montecatini Terme: Lukas Aukstikalnis e Darryll Joshua Jackson hanno entrambi vinto l’ultimo campionato con le loro rispettive squadre e da anni ormai sono delle vere e proprie star della cadetteria. Il lituano, mvp della B Nazionale 2024-2025, guida la folta schiera di giocatori baltici della categoria, di cui fanno parte il lettone Misters, rimasto a Omegna dopo una prima stagione da 15.4 punti, 5 rimbalzi e 4 assist di media a partita, e i connazionali Cizauskas (campione d’Europa e del mondo con la Lituania under 20 nel 2012, ora a Legnano), Kancleris (affrontato da La T Gema domenica scorsa a Vigevano) e il 43enne Jasaitis, dal 2023 a Capo d’Orlando, oltre all’ex Herons Kupstas, accasatosi all’Andrea Costa Imola nel Girone B. Menzione speciale la merita Jasaitis, che all’Orlandina era già stato nel 2015-2016, quando i siciliani giocavano in Serie A, e che in carriera vanta una partecipazione alle Olimpiadi di Londra 2012 oltre a un palmares comprendente 2 Eurocup e svariati campionati nazionali. La carriera di Jackson dal 2014 in poi si è svolta praticamente solo in Italia, fra A2 e B: l’esterno nativo di La Valletta, capitale di Malta, è uno dei principali rappresentanti della colonia di americani con passaporto comunitario di stanza in Serie B, composta da giocatori sì in fase calante ma che nella terza lega cestistica nazionale ancora spiegano pallacanestro come Nik Raivio (ex Legnano, attualmente a Piombino) e Dalton Pepper, ciliegina sulla torta del mercato dell’Assigeco Piacenza, ma anche da prospetti "scartati" dal basket a stelle e strisce e in cerca di riscatto dall’altra parte dell’oceano: Robert Disibio, ventitreenne italo-americano in forza alla Fortitudo Agrigento che in estate ha partecipato nientemeno che alla Summer League NBA con la canotta dei Milwaukee Bucks. E che dire dei giocatori balcanici? Se i totem croati Aleksandar Marcius di Treviglio e l’ex "airone Matej Radunic (ora a Caserta) sono fra i giocatori più impattanti della categoria e Ivan Majcunic promette di far faville in maglia Virtus Roma, è lo sloveno Cebasek di San Vendemiano quello coi trascorsi più importanti, tanto che con la sua nazionale si è distinto in più occasioni. Anche ai danni dell’Italbasket: qualcuno forse ricorderà la sua tripla decisiva su assist di Luka Doncic contro l’Italia nel Mondiale 2023, che valse la vittoria degli sloveni.

Filippo Palazzoni