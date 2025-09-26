Serie B Nazionale. Chinellato, il pescatore si è già preso gli Herons

Tolto Lukas Aukstikalnis è stato forse il volto nuovo di casa Fabo Herons Montecatini che più ha avuto gli occhi dei tifosi puntati addosso. Ed erano sguardi di diffidenza, che a volerli interpretare sembrava dicessero "ci hai fatto tanto soffrire, ora vedi di farti perdonare". Nella mente dei sostenitori rossoblù infatti era ancora impressa l’immagine di un Riccardo Chinellato ebbro di gioia in un PalaTerme ammutolito al termine di una delle imprese più incredibili della sua carriera, la promozione in A2 in gara-5 di finale playoff con una Del Fes Avellino praticamente decimata dagli infortuni. In quella sera del 12 giugno 2024 lui fu uno degli assoluti protagonisti, non tanto dal punto di vista offensivo (segnò 8 punti, tutti pesantissimi) quanto sotto il profilo del carattere, della leadership e della grinta. Dopo un anno vissuto al piano di sopra con buona continuità di rendimento "Chine" ha deciso di non seguire coach Alessandro Crotti a Scafati, bensì di scendere di nuovo in B Nazionale in cerca di un ruolo di protagonista, e gli dèi del basket hanno voluto che la chiamata decisiva venisse proprio da quella società alla quale aveva contribuito ad infliggere la delusione più cocente della propria breve storia.

Arrivata in estate con l’improbo compito di sostituire un colosso come Marco Arrigoni, l’ala comasca non ci ha messo però molto a riprendersi con gli interessi i consensi di tutto l’ambiente ed è diventato in poco più di un mese l’idolo della tifoseria degli "aironi". Merito del suo carattere guascone ed istrionico, della sua passione smisurata per hobby come la raccolta di funghi e soprattutto la pesca, che in un territorio come la Valdinievole e più in generale in Toscana annoverano tantissimi proseliti, e della sua personalità spiccata, che in alcuni frangenti può anche sfociare nel conflittuale (citofonare ad Omegna per informazioni).

La ragione principale di questa luna di miele immediata fra il giocatore classe 2000 e il mondo Herons sono però le prestazioni sul parquet che l’ex Avellino ha dato prova fin da subito di saper offrire, dimostrando che il parallelo con Arrigoni non è così campato in aria: più abile in difesa e forse più sapiente cestisticamente l’ex numero 12 ma più istintivo e offensivamente imprevedibile Chinellato, il quale può vantare un’altra caratteristica che tanto piace a coach Barsotti, ovvero la capacità di ricoprire più posizioni in campo. Il numero 16 ha sempre chiuso in doppia cifra in ogni gara ufficiale disputata fin qui con Montecatini: 13 punti in semifinale di Supercoppa contro la Pielle, 14 nella finalissima contro Treviglio, fino ad arrivare alla mostruosa prestazione offerta domenica in casa di San Vendemiano (22 punti e 6 rimbalzi). L’impressione è che siamo solo all’inizio, perché "Chine" si sente in debito nei confronti della Montecatini targata Herons e questo debito ha tutta l’intenzione di saldarlo.

Filippo Palazzoni