Serie B Nazionale. Consorzio Leonardo. Più ombre che luci. Spezia sorprende

Terza amichevole di questa preseason e terza sconfitta per il Dany Basket Quarrata targato Consorzio Leonardo. I mobilieri si sono fatti sorprendere ieri sera al Palamelo da Spezia Basket con il punteggio finale di 83-99 (ogni quarto con punteggi azzerati). I ragazzi di coach Tonfoni, orfani di Coltro e Tiberti ma con De Gregori recuperato, sono partiti contratti nel primo quarto (14-25). Nel secondo i biancoblù segnano 25 punti ma continuano a soffrire l’attacco spezzino (39-47 dopo due quarti). Nel terzo tempino il Dany arriva a -5, ma nell’ultima frazione sono ancora i liguri ad avere la meglio con coach Tonfoni che, complice le rotazioni ridotte, da spazio anche ai più giovani. Adesso per il Dany ci saranno altre due amichevoli: il 6 settembre ancora contro Herons, ma questa volta in casa, e a seguire il 13 settembre sempre al PalaMelo contro Costone Siena, ultimo impegno in programma prima dell’esordio di sabato 20 settembre con la Virtus Roma al PalaCarrara. In settimana la società ha comunicato sui propri canali social l’inizio della campagna abbonamenti. Il tabellino: Angelucci 17, Mongelli, Litvyn, Parini, Novori 5, Molteni 15, Calabrese 5, Regoli 14, Scandiuzzi 2, Babovic, Prenga 7, De Gregori 18.

Leonardo Meacci