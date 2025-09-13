Serie b nazionale. Consorzio Leonardo. Ultima verifica col Costone Siena

Si conclude stasera il tour di amichevoli che ha visto impegnato il Dany Basket Quarrata in questo intenso precampionato. I mobilieri scenderanno sul parquet del Palacarrara alle ore 18 contro la Vismederi Costone Siena, avversario che milita in B interregionale. Secondo test di fila disputato proprio nel palazzetto di Via Fermi, casa ufficiale del Dany Basket in questa prima avventura in B nazionale. Recuperato Scandiuzzi mentre sarà ancora ai box Tiberti. L’obiettivo è quello di proseguire sulla falsa riga dell’ultimo test vinto contro Herons Basket, in cui i mobilieri si sono mostrati solidi in difesa e con meccanismi sempre più fluidi in attacco. Dopo una domenica di riposo, da lunedì, inizia la settimana più importante dell’anno, quella che proietta la squadra di coach Tonfoni alla prima giornata di campionato in programma sabato alle 21 contro la corazzata Virtus Roma. Impegno sicuramente dall’alto coefficiente di difficoltà in cui servirà una prova maiuscola per partire con il piede giusto. Intanto prosegue la campagna abbonamenti, che ha registrato finora 100 tessere vendute. Per abbonarsi oggi, a partire dalle 16.30, sarà possibile sottoscrivere le tessere direttamente al PalaCarrara.

Leonardo Meacci