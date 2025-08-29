Serie B Nazionale. Dany, il ritorno di Valerio con un nuovo ruolo: "Prima squadra e giovani: un lavoro stimolante»

Oltre alle tante novità della prima squadra, il Dany Quarrata è riuscito a riportare in famiglia una figura di carisma ed esperienza come Beppe Valerio. Saranno due i ruoli che Valerio andrà a ricoprire: club manager della prima squadra e responsabile tecnico del settore giovanile. La sua leadership e le sue competenze saranno un’arma di supporto preziosissima per la società e per i giocatori così come per il settore giovanile, negli ultimi anni in crescita costante. "Per quanto riguarda la Serie B Nazionale, credo che sia stata costruita una squadra dal roster lungo e interessante – dice Valerio –. Ci sono molti giovani che devono dimostrare il loro valore che saranno sostenuti da chi è a Quarrata ormai da anni".

Tanti anni a Quarrata come allenatore e vice allenatore, adesso il ritorno in una nuova veste. "Sicuramente per me è un ruolo nuovo, nel senso che adesso avrò maggiormente compiti dirigenziali con la prima squadra e poi sarò responsabile tecnico del settore giovanile, incarico che già ricoprivo negli anni precedenti. Per me questa è un’avventura nuova ma molto stimolante". Oltre ai risultati eccezionali della prima squadra sta crescendo tanto anche il settore giovanile del Dany. "È un po’ di anni che ci stiamo lavorando e abbiamo iniziato a raccogliere i primi frutti – sottolinea Valerio –. La squadra Under 19 dell’anno scorso ha vinto il titolo regionale. L’anno prossimo avremo sei squadre che svolgeranno l’attività. Avere la prima squadra in B nazionale è un n qualcosa di stimolante per tutti i giovani. L’auspicio è quello di portare i ragazzi del nostro vivaio a disputare in futuro un campionato d’alto tasso tecnico e fisico come la B Nazionale".

Leonardo Meacci