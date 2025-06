Serie B Nazionale. Dany Quarrata, è tempo di saluti. Addio Artioli, Antonini e Balducci

Dopo la conferma di coach Alberto Tonfoni, ecco che è arrivato il momento dei saluti in casa Dany Basket Quarrata. Non faranno parte del roster biancoblu per la prossima stagione - la prima nella storia della società mobiliera in Serie B Nazionale - in tre: la guardia Alessandro Antonini, il centro Giorgio Artioli e soprattutto il capitano e playmaker Riccardo Balducci. "Per la società è stato un orgoglio avere con sé tre persone come Riccardo, Alessandro e Giorgio - il commento del direttore sportivo dei biancoblu, Marco Nannini - Abbiamo imparato ad apprezzare ragazzi meravigliosi, artefici insieme ai compagni di un percorso impensabile solo qualche anno fa. Non posso che ringraziare tutti e tre a nome di tutto il Dany Basket e ribadire come il PalaMelo sarà per sempre casa loro, anche per l’amore che il pubblico ha dimostrato di provare nei loro confronti".

Emozionante il saluto di Balducci, arrivato nel 2022 e nella scorsa stagione capitano della squadra biancoblu. "Questi tre anni a Quarrata sono stati senza dubbio i più belli della mia carriera e si sono conclusi nel migliore dei modi. Oltre alle vittorie e alle sconfitte, sono state stagioni in cui ho conosciuto delle persone vere, che mi hanno permesso di vivere delle emozioni irripetibili". Tocca poi ad Antonini, che lascia Quarrata dopo due stagioni. "L’accoglienza, la passione e il senso di appartenenza che ho trovato sono stati unici e fondamentali per rendere queste stagioni così indimenticabili". Infine, le parole di Artioli, che ha vestito la casacca del Dany Basket per una stagione. "Ci sono posti dove ti basta poco per sentirti a casa, dove conosci persone con cui ti trovi bene fin da subito, dove conosci compagni con cui ti sembra di aver giocato insieme già da anni. Per me Quarrata è stata questo e anche molto di più".

Adesso si attendono gli annunci dei vari confermati dopo Tonfoni: il direttore sporivo Nannini è al lavoro sia sul fronte giocatori che dal punto di vista dello staff tecnico. Dopodiché servirà muoversi sul mercato per inserire tre pedine che completino il roster dei mobilieri.

Francesco Bocchini