Serie B Nazionale. ’Derby’ emozionante. Il Dany batte la Fabo

E’ stato test vero, verissimo quello di ieri al PalaCarrara fra Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata e Fabo Herons Montecatini. Un antipasto di campionato per entrambe, che alla fine ha visto imporsi 81-79 il Dany Basket grazie alla bomba decisiva di capitan Regoli, a rendere inutile la rimonta rossoblù. Venendo alla cronaca, dopo un avvio equilibrato, sono i biancoblu ad allungare grazie ai sigilli di De Gregori e alle triple di Novori e Molteni. Quarrata confeziona un parziale di 12-1 che gli consente di chiudere la prima frazione sul +11 (25-14). In avvio di secondo periodo, i mobilieri salgono anche fino a +15. Chinellato prova a scuotere gli Herons, ma la formazione di Tonfoni mantiene la doppia cifra di vantaggio con Calabrese. Sul finire di quarto, i rossoblù aumentano l’intensità in difesa e con un paio di canestri di Kamate riducono lo scarto. All’intervallo siamo 41-36.

La Fabo inizia la ripresa con le marce alte: parziale di 8-0 che significa parità a quota 44 al 23’. La replica del Dany è immediata: break di 7-0 ispirato da Angelucci e nuovi mini-strappo. Calabrese restituisce otto lunghezze di margine ai suoi (58-50), prima della reazione degli Herons, che vale il -2 (60-58) a 10’ dalla fine. In apertura di ultimo quarto, Giombini insacca la bomba del secondo vantaggio rossoblù di tutto l’incontro. Ma il Dany non si scompone e con Molteni e Angelucci riprende in mano il comando (70-63 a 5’ dalla conclusione). I biancoblu tornano pure a +10 (76-66), ma la Fabo non molla con Aukstikalnis (78-74). Il lituano è scatenato e infila una super tripla, poi Quarrata pasticcia e Natali va ad appoggiare i punti del sorpasso a 15’’ dalla fine. Dall’altra parte però Regoli manda a bersaglio la bomba del controsorpasso e l’ultimo tentativo di Benites non entra.

Quarrata: Angelucci 11, Mongelli, Lytvyn ne, Parini ne, Novori 3, Molteni 11, Calabrese 15, Regoli 14, Babovic ne, Coltro 5, Prenga 6, De Gregori 16. All. Tonfoni. Herons: Benites 11, Rossi 9, Antonelli, Natali 9, Aukstikalnis 13, Mastrangelo ne, Ricci 6, Kamate 6, Chinellato 11, Dell’Uomo, Sgobba 4, Giombini 10. All. Borsotti.