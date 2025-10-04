Serie B Nazionale: domani per la terza giornata trasferta durissima al PalaMacchia. Il Consorzio Leonardo sorride: Tiberti c’è. L’ala rientra contro la Pallacanestro Livorno

Terza giornata alle porte ed é già tempo di primo derby toscano per il Consorzio Leonardo Dany Basket Quarrata. La truppa di coach Tonfoni scenderà sul parquet del PalaMacchia domani alle ore 18 per affrontare la Verodol CBD Pielle Livorno in un confronto tutto a tinte biancoblu. Parliamo di una squadra con talento, atletismo, fisicità e duttilità in ogni reparto. A cominciare dall’osservato speciale numero uno, vale a dire la combo guard Ennio Leonzio, partito fortissimo in queste prime due partite nonchè principale terminale offensivo dei labronici con 45 punti a referto. Oltre al classe 1994 la Pielle vanta esterni di esperienza e qualità come Bonacini e Venucci, l’atletismo e la versatilità di Ebeling e la sostanza dell’ala slovena Gabrovsek. Da numero cinque agiscono l’ex Herons Klyuchnyk e il giovane Kouassi.

Per questo match Quarrata dovrebbe recuperare Tiberti, uno swingman fondamentale con la sua capacità di incidere dal perimetro, arpionare rimbalzi e produrre gioco per i compagni. É chiaro che la Pielle sia un avversario ostico e soprattutto una squadra che non molla mai. Lo dimostrano le prime due partite vinte contro Ferrara e Casoria pur non giocando in maniera brillante. Quarrata però dal canto suo ha approcciato con il piglio giusto questo campionato, fornendo due prove di livello contro avversari del calibro di Virtus Roma e Latina. I mobilieri stanno costruendo settimana dopo settimana un’identità di gioco sempre più nitida, un’identità che dalle parti di Via Arcoveggio sperano possa portare presto al primo successo stagionale.

Leonardo MeaccI