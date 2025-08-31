Serie B Nazionale. Fabo, buon test contro San Miniato. Aukstikalnis cresce

Buona sgambata per la Fabo che a San Miniato, contro l’Etrusca, ha chiuso un’altra settimana di preparazione. Per Barsotti, seppur contro un avversario di categoria inferiore, buone notizie per quanto riguarda l’attacco, che ha messo in mostra un Aukstikalnis sempre più coinvolto. Da migliorare ancora diversi aspetti difensivi.

Al PalaFontevivo punteggio azzerato al termine di ogni tempino. Gli Herons si sono imposti nei primi tre, mentre San Miniato ha portato ha casa l’ultimo quarto. Fabo un po’ passiva in avvio di amichevole e spettatrice dell’Etrusca che trova subito confidenza dalla lunga distanza. Serve Aukstikalnis per rimettersi in carreggiata (24-27). Nei secondi dieci minuti la Fabo sale di intensità e concede solo quattordici punti ai pisani. Netta l’affermazione del tempino (14-26) con Rossi e Kamate in evidenza. Nel terzo parziale altra prestazione offensiva di qualità, con 30 punti messi a referto. Si vede Chinellato che accompagna il solido Aukstikalnis. Nell’ultimo quarto la Fabo subisce 32 punti e San Miniato così porta a casa il parziale. Finale con punteggio aggregato 87-111.

Questo il tabellino Herons: Rossi 13, Giombini 13, Austikalnis 21, Chinellato 18, Natali 9, Ricci 5, Benites 7, Kamate 11, Sgobba 14, Ulivieri, Antonelli.