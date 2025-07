Serie B Nazionale. Fabo e La T Gema, sarà una supercoppa per due. Mercato: Arrigoni e Chiera ai saluti con gli aironi

La Montecatini dei canestri non ha fatto in tempo a concludere ufficialmente la stagione 2024-2025 di Serie B Nazionale che si prepara a dare il via a quella successiva, peraltro con entrambe le sue rappresentanti. Già, perché il 13 e 14 settembre, ossia fra poco più di due mesi, la palla a spicchi tornerà a rimbalzare sui parquet della terza categoria cestistica nazionale con la Supercoppa, che vedrà quest’anno ai nastri di partenza sia Fabo che La T Tecnica Gema: su quattro partecipanti due saranno termali, completeranno poi il quadro Treviglio Brianza (prima in regular season nel Girone A del campionato appena terminato) e Pielle Livorno (vincitrice della Supercoppa 2023). Ciò significa sì una competizione a forti tinte rossoblù, ma s anche che le due franchigie montecatinesi avranno meno tempo delle altre per trovare la quadra a livello di roster.

In particolare gli "aironi", ultimi a chiudere la stagione, che confermando coach Barsotti in panchina hanno recuperato un po’ di terreno nei confronti di chi si sta ancora cercando di una nuova guida tecnica. Resta ora da capire che tipo di budget il club di Andrea Luchi potrà mettere sul piatto per la costruzione della squadra. La volontà sarebbe quella di mantenere la base del roster per poi andarlo ad integrare con acquisti mirati, una strategia che rischia di naufragare sul nascere visto che due colonne portanti delle ultime annate come Adrian Chiera e Marco Arrigoni sono ormai ad un passo dall’addio. Anzi: il numero 12 ha già chiuso la sua esperienza in maglia Fabo ed è stato ufficializzato da Jesi, squadra che ha completato il reparto lunghi con l’innesto di Marco Di Pizzo. Chiera invece ha richieste da più di mezza Serie B e da Roseto in A2, con Chiusi che sembrerebbe in leggero vantaggio sulle altre pretendenti. Sembra destinato a mettersi sul mercato anche Emanuele Trapani, con Omegna è una delle più papabili. Capitan Nicola Natali, che avrebbe esaurito i tre anni da giocatore previsti nel contratto prima di passare dietro la scrivania, potrebbe commutarne uno per giocare un’altra stagione, Giorgio Sgobba non ha mai fatto mistero di voler rimanere alla corte di Barsotti e data la permanenza del tecnico dovrebbero restare anche Benites, Dell’Uomo e Mastrangelo.

Così come rimarranno sicuramente nella città delle Terme, anche se sulla opposta sponda, Burini, Passoni, Acunzo e D’Alessandro. Cambiano invece i connotati della dirigenza che affiancherà il presidente Alessandro Lulli: nel ruolo di direttore sportivo infatti Guido Meini passa il testimone a Luca Infante, ufficializzato ieri dal club, e vestirà i panni del general manager. L’ex numero 10 della Gema Montecatini, di fatto già operativo da qualche settimana, dovrà completare il prima possibile l’organico da mettere a disposizione del nuovo coach Marco Andreazza: in attesa che vengano annunciati i primi colpi è partita la caccia al pivot, o forse è meglio dire ai pivot.

Filippo Palazzoni