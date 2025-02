Serie b nazionale. Fabo, ecco Paesano. Rescisso Klyuchnyk. Il lungo ucraino ha scelto la Pielle

Fuori Dimitri Klyuchnyk, dentro Alessandro Paesano. Il cambio della guardia nel reparto lunghi della Fabo si concretizza nel giro di nemmeno quarantotto ore dalla rumorosa esclusione contro Chieti. Nessuna ricomposizione dunque, anzi: le strade di Klyuchnyk e degli Herons si separano al termine di sei mesi discontinui, nei quali il rapporto fra l’ex Roseto e il resto dello spogliatoio rossoblù, staff tecnico compreso, non è mai decollato.

Per il lungo classe 1994 si sono già aperte le porte della Pielle Livorno, società dalla quale è arrivato anche il suo sostituto, ovvero Paesano, ala-pivot di 32 anni e 200 centimetri che in questo primo scorcio di stagione in riva al Mar Tirreno non ha certo brillato, ma che in carriera vanta due promozioni in Serie A2, l’ultima a Cividale del Friuli nel 2022 con Pillastrini allenatore e Adrian Chiera come compagno di squadra.

"È un’operazione che fa felici tutti", ha sottolineato Renzo Vecchiato, agente di Klyuchnyk. Giocatore dinamico nonostante la stazza, Paesano si distingue per le spiccate attitudini difensive, che lo rendono potenzialmente perfetto per il gioco barsottiano. Il nuovo lungo rossoblù si è già messo a disposizione del suo nuovo coach, sostenendo ieri pomeriggio il primo allenamento.

Filippo Palazzoni