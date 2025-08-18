Serie B Nazionale. Fabo Herons, Aukstikalnis è arrivato in città

In Serie A2 Lukas Aukstikalnis non ci ha mai giocato, pur avendola sfiorata più volte e conquistata sul campo a maggio scorso con la Liofilchem Roseto. Eppure l’ingaggio del giocatore lituano da parte della Fabo Herons Montecatini è stato ed è destinato a rimanere il colpo-copertina di questa sessione estiva di trasferimenti in Serie B Nazionale: normale quando a cambiare casacca è l’mvp della stagione appena andata in archivio. L’avventura montecatinese del nativo di Panevezys è iniziata ufficialmente alle 17:30 di ieri pomeriggio, quando l’aereo proveniente da Kaunas con a bordo la nuova stella degli Herons è atterrato all’aeroporto "Galileo Galilei" di Pisa. Insieme a lui la fidanzata, impegnata nel mondo della moda, e…Mario Boni. Proprio così: per puro caso Aukstikalnis e "Super Mario", al rientro in Italia dopo dieci giorni di vacanza fra Finlandia, Lettonia e Lituania, si sono incontrati all’aeroporto di Kaunas e l’ex numero 10 del Montecatini Sporting Club Montecatini ha immortalato il momento con un selfie che in pochi minuti ha fatto il giro di tantissime chat.

Passato e futuro del basket a Montecatini insieme sullo stesso aereo: una coincidenza che molti tifosi hanno interpretato come un segno del destino. Ad accogliere Aukstikalnis una piccola delegazione della società rossoblù, composta dal presidente Andrea Luchi, dalla club manager Ambra Baldi, dal team manager Stefano Panelli e da una decina di tifosi che hanno subito fatto sentire il loro calore al nuovo beniamino. I presenti assicurano che Aukstikalnis sia rimasto "molto colpito" dall’accoglienza che gli è stata riservata. Una volta arrivato nella cittadina termale al giocatore baltico è stato consegnato il materiale tecnico, poi subito il primo approccio con la nuova casa montecatinese, non lontano da quello che a partire dal prossimo autunno diventerà il teatro delle sue gesta, il PalaTerme.

