SERIE B NAZIONALE. Fabo in emergenza. C’è l’incognita Chieti: "Guai a sottovalutare»

Lo strano triangolo fra Chieti e le due franchigie cestistiche di Montecatini si chiude oggi alle 18 al PalaTagliate di Lucca con l’incrocio fra i teatini e la Fabo Herons. Un match che fino a qualche giorno fa non avrebbe dovuto nemmeno giocarsi, esattamente come non si è disputato quello della scorsa settimana fra Chieti e La T Gema Montecatini, ma che il colpo di spugna dei biancorossi del ds Claudio Capone, noto ex rossoblù, ha improvvisamente fatto riapparire in calendario.

Chieti riparte dunque con 6 punti in meno in classifica e con tanti punti interrogativi: non è ancora chiaro chi prenderà parte alla trasferta in terra toscana, di sicuro non la guardia Enrico Vettori, già passato a Jesi, e il lungo Damir Hadzic, che ha chiesto la rescissione, mentre Costantino Bechi, ex di turno e pezzo pregiato della vetrina biancorossa, dovrebbe essere della partita. Che per gli abruzzesi la settimana fosse disseminata di incognite c’era da aspettarselo, che lo fosse anche per i Barsotti boys un po’ meno, soprattutto dopo la vittoria di Latina e l’arrivo di Kuptsas. Al momento la guardia di Kaunas è uno dei pochi sicuri di esserci: gli infortunati Fernandez e Mastrangelo non giocheranno e non è certo nemmeno l’impiego dei vari Chiera, Sgobba e Klyuchnyk non è certo.

"L’emergenza ormai non fa più notizia – commenta sconsolato coach Federico Barsotti -. Sgobba, reduce da una gastroenterite, è rientrato nella rifinitura, Chiera è dal derby che si trascina un problema al ginocchio, mentre quello di Mastrangelo ho la sensazione che non sia un infortunio di poco conto". In queste condizioni anche un avversario come Chieti può non far dormire sonni tranquilli: "Sono quelle situazioni imprevedibili dove può succedere di tutto – analizza Barsotti -. Sicuramente loro scenderanno in campo affamati di punti dopo la penalizzazione che li ha fatti scivolare in zona playout, noi però dobbiamo pensare alla nostra gara: è da troppo tempo che in casa forniamo prestazioni non allo stesso livello di quelle che facciamo in trasferta ed è il momento di invertire questo trend".

Filippo Palazzoni