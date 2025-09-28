Serie B Nazionale: gli Herons tornano al PalaTagliate di Lucca. La Fabo perde Benites: out contro Piacenza. Barsotti: "Facciamo pesare la nostra qualità»

La Fabo Montecatini riprende il proprio cammino casalingo nella nuova Serie B Nazionale da dove lo aveva interrotto tre mesi e mezzo fa, ovvero dal PalaTagliate di Lucca, impianto che gli Herons speravano di dover utilizzare per una manciata di gare e che invece le cronache degli ultimi giorni danno come casa provvisoria dei Barsotti boys almeno fino a dicembre, il che significa restare ancora in esilio praticamente per tutto il girone di andata. In una settimana caratterizzata dalla querelle sullo stato dei lavori al PalaTerme, tornata d’attualità dopo il rifiuto del club di Andrea Luchi di recarsi in Comune per il ritiro del riconoscimento per la vittoria in Supercoppa, coach Barsotti insieme a suo staff ha cercato di tenere la squadra concentrata sulle vicende di campo: la giovanissima Bakery Piacenza guidata da Salvemini, avversaria della truppa rossoblù oggi alle 18, non sarà uno spauracchio ma sottovalutarla può essere esercizio pericoloso, considerando la buona prova fornita all’esordio contro Orzinuovi (tramutata poi in vittoria a tavolino causa impiego da parte dei bresciani dello squalificato Chaves).

"Per noi è il momento di restare focalizzati sulle nostre cose perché c’è bisogno di crescere, di lavorare sui dettagli e di creare delle fondamenta ancora più importanti per il futuro – ammette il tecnico rossoblù –. Dobbiamo stare molto attenti perché Piacenza ha dimostrato nel precampionato e nella prima giornata di avere entusiasmo, talento e compattezza ma anche perché oltre a Mastrangelo non avremo nemmeno Benites che ha accusato un risentimento muscolare".

La svolta green operata sul mercato relegherà verosimilmente la società emiliana ad un ruolo da comprimaria anche se non mancano elementi interessanti in questa Bakery, nella quale Ricci e Bocconcelli, già incontrati dagli Herons due stagioni orsono quando i due militavano rispettivamente a Fiorenzuola e Mestre, sono gli uomini di maggior esperienza mentre il play Dore (classe 2006), la guardia Morvillo e l’ex USE Empoli Giannone i giocatori in grado di dare il cambio di ritmo alla squadra. "Sappiamo di avere maggiore esperienza e tasso tecnico rispetto ai nostri avversari ma questo non cambia niente, le qualità vanno messe sul parquet e i punti bisogna andarseli a prendere – commenta Barsotti –. Sono curioso di vedere l’approccio che i ragazzi avranno".

Filippo Palazzoni