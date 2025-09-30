Serie B Nazionale: il black-out del terzo quarto sottolineato dalle parole di Barsotti. Fabo, le pause in difesa un campanello d’allarme

La domanda sorge fin troppo spontanea: cos’è successo in quel terzo quarto da 35 punti subiti? Al PalaTagliate di Lucca la Fabo ha tenuto fede ai pronostici della vigilia e piegato 97-81 la Bakery Piacenza con molti più patemi di quanto ci si potesse aspettare, tutti condensati nei dieci minuti successivi alla pausa lunga, iniziati con incredibile 2-16 di parziale in favore degli emiliani e conclusi con la tripla di Dore che in pratica vanificava il vantaggio monstre costruito dai Barsotti boys nei primi due quarti: "Nonostante quello che ci eravamo detti in spogliatoio all’intervallo lungo abbiamo ricominciato tagliando un blocco a Bocconcelli e concedendo a Dore un tiro da tre dal palleggio e siamo stati subito puniti. Alcuni nostri errori difensivi non sono accettabili per una squadra che come noi vuole difendere in una certa maniera – commentaBarsotti – Poi ci abbiamo messo troppo per spegnere il loro ardore e riprendere in mano il bandolo della matassa".

Quando però gli Herons lo hanno fatto la partita è tornata ad essere quello che è stata nei venti minuti iniziali, ovvero un clinic a tinte rossoblù: Rossi ha suonato la carica segnando 6 dei primi 8 punti di Montecatini nel quarto periodo, quello del riscatto, uno Sgobba sontuoso (22 punti partendo dalla panchina per il lungo di Massa e Cozzile) ci ha messo il punto esclamativo con le due triple che hanno chiuso la pratica. "Nel quarto quarto siamo tornati velocemente in controllo e abbiamo rimesso a posto il margine, grazie a giocate di qualità in attacco che hanno smorzato l’entusiasmo di Piacenza, ma è assurdo rimettere in discussione una gara che avevamo condotto con merito fino al +24 – ammette Barsotti –. Probabilmente non pensavamo che il match potesse presentare più pericoli per noi e questa è una grande lezione che ci deve servire per il futuro: ogni partita in questa può presentare insidie, anche quando sembra che l’inerzia sia dalla nostra parte".

Filippo Palazzoni