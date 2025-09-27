Serie B Nazionale, il coach di Fabriano, domani ospite dei gialloneri. Nunzi: "Questa Virtus è destinata a crescere»

La sua Fabriano ha sfiorato l’impresa nella prima giornata. In vantaggio fino a pochi minuti dalla fine, Luciano Nunzi stava cullando il sogno di sgambettare Latina, ma un terrificante break di 13-0 negli ultimi minuti firmato da Gallo e Sacchetti, lo ha riportato sulla terra."C’è grande amarezza – ammette il coach della Ristopro –, se non fossimo stati competitivi sarebbe stato più semplice accettare il ko, ma così ha fatto più male. Credo che alla lunga la profondità e la qualità del roster di Gramenzi abbia fatto la differenza, ma è giusto guardare il bicchiere mezzo pieno".

Il gruppo che domani sfiderà la Virtus al PalaRuggi (palla a due alle 18, apertura cancelli alle 16), ha molte analogie a quello giallonero. Ed è lo stesso tecnico marchigiano a non nascondere le similitudini tra i due team."La crescita del gruppo è legata alla crescita dei singoli. Come Imola anche noi abbiamo due playmaker giovani come Romondia, del 2005, e Beyrne del 2004, che chiaramente hanno bisogno di tempo, anche per capire le differenze tra la B Interregionale e la B Nazionale. Rotazione a dieci? Si quello è leit motiv del nostro campionato, dobbiamo preservare Dri e Centanni, che per noi sono molto importanti e allargare le rotazioni diventa vitale".

Nella preparazione a questa sfida, il coach di Fabriano ha potuto studiare gli avversari nel torneo di Jesi, anche se quella è stata sicuramente la versione migliore offerta dalla truppa di Galetti."Contro Jesi e Faenza la Virtus ha dimostrato il proprio potenziale – conclude Nunzi –. Poi è chiaro che quando si allena un gruppo così giovane si sa che arriveranno anche dei passaggi a vuoto, e lo dico per esperienza. Ho visto che hanno due registi che spingono tanto e in generale è una squadra che ha grande ritmo. In più Boev è un punto di riferimento che loro cercano, mentre Melchiorri e Kucan sono due ottimi terminali. Saranno molto carichi, visto che è l’esordio davanti ai propri tifosi, e non sarà facile per noi. Purtroppo il nostro avvio è complicato, visto che dopo avremo Faenza, ma faremo del nostro meglio per conquistare la prima vittoria".

In casa Virtus, invece, è stato chiarito il ruolo di Ferruccio Tassinari, che sarà il direttore generale senza competenze amministrative, da qui la definizione di dirigente operativo. In sostanza è stato colmato il posto lasciato vacante dall’uscita di Torregiani e Tassinari avrà quindi un incarico di grande importanza, sia dal punto organizzativo che economico.Abbonamenti. Ieri la Virtus ha comunicato che oggi, dalle 10.30 alle 12, nella sede di via Carducci 57/c sarà possibile ritirare gli abbonamenti, evitando così di dover fare la fila domani.