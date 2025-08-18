Serie B Nazionale. Il Dany fa la storia. Oggi prima seduta

L’attesa è finita, si comincia. Da oggi prende il via la stagione del Dany Basket Quarrata impegnato nel campionato di Serie B Nazionale. La squadra si ritroverà al Palamelo alle 19 e proseguirà con doppie sedute (atletica e pallacanestro) fino a giovedì 21 agosto. Da venerdì 22 a domenica 24 la truppa quarratina andrà in ritiro, una routine di preseason che la società del presidente Giuntini porta avanti da anni per fare gruppo, integrare i nuovi acquisti e costruire le basi per l’inizio della stagione. Durante questo periodo ci sarà un primo scrimmage contro la T Tecnica Gema Montecatini, inserita nell’altro girone. Test fissato per sabato 23 agosto alle ore 18 al Palapertini di Bardalone. Dopo questo primo confronto indicativo, per coach Tonfoni ci saranno una serie di amichevoli: Il 27 agosto alle 18:30 al Palapertini di Ponte Buggianese contro gli Herons, test che verrà replicato al Palamelo il 6 settembre alle ore 18. Tra le due sfide contro gli "aironi", Quarrata se la vedrà con Spezia Basket Club, il 30 agosto alle 18 al Palamelo. L’ultimo confronto in programma sarà contro Costone Siena il 13 settembre alle ore 18 sempre nel palazzetto di via Arcoveggio, appuntamento che chiude il ciclo di test e che proietta il Dany verso l’esordio ufficiale in B Nazionale fissato per sabato 20 settembre alle ore 21 contro la Virtus Roma di Calvani.

Questi gli atleti convocati per il raduno: Simone Angelucci, Leonardo Mongelli, Pavlo Lytvyn, Antonio Novori, Tommaso Molteni, Nicola Calabrese, Federico Regoli (C), Francesco Scandiuzzi, Roberto Parini, Milos Babovic, Mattia Coltro, Leonardo Prenga, Amedeo Tiberti, Tommaso De Gregori. In questo periodo di avvicinamento all’inizio della nuova stagione, il Dany Basket ha comunicato che a breve partirà la campagna abbonamenti. Una campagna portata avanti con l’hashtag #TuttiAbbracciati. Due parole che significano da sempre famiglia, unione, condivisione, elementi imprescindibili per costruire un’annata da ricordare, nel segno della continuità.

Leonardo Meacci