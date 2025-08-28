Serie B Nazionale: il test del PalaTagliate finisce 75-72 per gli Herons. Fabo e Consorzio Leonardo fanno già sul serio

Un’amichevole solo per modo dire. Per lunghi tratti, quella di ieri al PalaTagliate di Lucca è stata sfida vera fra Fabo Herons Montecatini e Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata. Alla fine sono i termali a vincere per 75-72 (punteggio azzerato alla fine di ogni quarto). Dell’Uomo fuori per i rossoblù; Tiberti, Scandiuzzi, De Gregori out per il Dany Basket. Il primo periodo sorride ai mobilieri, costantemente davanti nel risultato. La banda di coach Tonfoni comincia 0-4 e poi 4-9. La Fabo prima accorcia, poi sprofonda anche a -9 (15-24) a causa dei canestri di Calabrese e Prenga. Aukstikalnis ci mette una toppa con la bomba che significa 18-24 al 10’. Gli Herons aumentano decisamente l’intensità difensiva in avvio di secondo quarto e trovano i primo vantaggio della sfida. Trascinati da Sgobba, i termali cominciano con un parziale di 9-2. Il Dany cerca la reazione e resta in scia con Angelucci. Nell’ultimo minuto la Fabo, spinta da un ottimo Giombini, tocca il massimo vantaggio doppiando gli avversari (24-12) e prendendosi anche il comando nel punteggio complessivo (42-36) al 20’. La terza frazione si apre come la prima , ossia con un’ottima Quarrata, a +7 (3-10) a metà periodo. La formazione di coach Barsotti si ridesta dal torpore e piazza il sorpasso proprio in chiusura di quarto, che va in archivio sul 20-16. Nell’ultima frazione meglio i mobilieri: Angelucci infila la bomba del 6-11, che poi diventa 12-20 al 40’, per il complessivo 75-72. Questi i tabellini della partita.

FABO: Ulivieri, Benites 2, Rossi 5, Antonelli, Natali 3, Aukstikalnis 11, Ricci 6, Kamate 5, Chinellato 17, Sgobba 9, Giombini 17. All. Barsotti. CONSORZIO LEONARDO: Angelucci 22, Mongelli, Lytvyn ne, Parini ne, Novori 3, Molteni 2, Calabrese 15, Regoli 4, Babovic, Coltro 15, Prenga 11. All. Tonfoni. Arbitri: Frosolini, Attard e Fambrini.

Francesco Bocchini