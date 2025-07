Serie B Nazionale. La Fabo punta forte su Ricci. È fatta per Giombini e Rossi

Fra permanenze, addii e nuovi arrivi ha preso il via anche il mercato della Fabo Herons Montecatini, l’ultima delle formazioni di B Nazionale a dare il via alle grandi manovre per il restyling del roster in vista della stagione alle porte. L’idea della dirigenza termale di confermare in blocco il gruppo che per due anni consecutivi ha sfiorato l’A2 ha dovuto subito fare i conti con l’amara realtà degli addii di Adrian Chiera e Marco Arrigoni, autentici catalizzatori attorno ai quali il progetto sportivo degli "aironi" si è sviluppato e affermato nelle ultime stagioni.

Al contempo però si sono sbloccate le prime situazioni in entrata, che rispondono ai nomi del play milanese Filippo Rossi e del lungo Yannick Giombini: l’ex capitano della Elachem Vigevano, da cui è in atto un vero e proprio fuggi fuggi, è pronto a salutare la franchigia lombarda dopo 7 stagioni e a ricomporre con Alberto Benites, fresco di riconferma in rossoblù, la coppia di "registi" della promozione del 2023 in maglia ducale. Il 33 gialloblù prenderà il posto di Emanuele Trapani, salutato ufficialmente ieri dalla Fabo e in procinto di accettare la chiamata di coach Riccardo Eliantonio ad Omegna.

Per firmare Giombini invece il club di Andrea Luchi ha superato la concorrenza di diversi club di A2, nonostante l’annata appena trascorsa con la Juvi Cremona sia stata contraddistinta da alti e bassi: 4,6 punti e 4,2 rimbalzi di media ad ogni allacciata di scarpe per l’ex Fabriano, lanciato in pianta stabile da Andrea Niccolai, le cui caratteristiche di rimbalzista sembrano sposarsi a meraviglia con il gioco di Barsotti.

Esperienza e mentalità vincente, oltre all’indiscutibile talento, sono invece i motivi che hanno spinto gli Herons a puntare forte su Antonello Ricci, guardia-ala classe 1992 in uscita da Caserta e protagonista assoluto del trionfo della Libertas Livorno nella scorsa stagione. La firma dell’esterno nativo di Vasto, sul quale si era mossa inizialmente anche La T Gema del suo ex tecnico Andreazza (salvo poi virare su Peroni), è vicinissima.

Filippo Palazzoni