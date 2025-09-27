Serie B Nazionale: la prima trasferta del Dany

Il lungo cammino del Consorzio Leonardo Dany Quarrata in questo primo storico viaggio in B Nazionale fa tappa al Palasport di Cisterna, nella tana della Benacquista Assicurazioni Latina. Dopo aver affrontato la scorsa settimana la Virtus Roma, la truppa di Tonfoni domani alle ore 18 si imbatterà in un nuovo esame laziale dall’elevato coefficiente di difficoltà. La squadra nerazzurra in estate ha cambiato molto, a partire dalla scelta della guida tecnica, che é ricaduta su un coach dalla straordinaria mentalità vincente come Franco Gramenzi, reduce dalla promozione con Roseto in A2. Latina ha plasmato un organico di prima fascia, andando a pescare un tessuto di giocatori estremamente funzionali al sistema di gioco del tecnico nativo di Teramo. A cominciare dagli acquisti di Pastore e Sacchetti, due fedelissimi che il coach ha voluto portare con sé dopo la cavalcata trionfale dello scorso anno. Proseguendo con gli arrivi in cabina di regia dei playmaker Gallo (top scorer dei suoi nella prima uscita con 19 punti) e Di Emidi. Sono arrivati anche il lungo Bakovic dalla Croazia, Maiga, Nwohuocha e gli esterni Cipolla e Chiti. Nella prima giornata gli ospiti hanno superato Fabriano al termine di una rimonta incredibile.

Per Quarrata, che dovrà rinunciare ancora a Tiberti, un match contro un avversario di alto livello, da giocare con quella spensieratezza che si é vista per larghi tratti contro Roma. Alcune delle chiavi con cui i mobilieri potranno provare a mettere sensibilmente in difficoltà la Benacquista sono la produzione offensiva sotto canestro, l’imprevedibilità degli esterni ma soprattutto la compattezza di squadra nella metà campo difensiva per togliere certezze ad una squadra con pochi punti deboli.

Leonardo Meacci