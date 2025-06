Serie b nazionale. La T Tecnica Gema. Saluta Savoldelli: "Il viaggio più bello»

Nella nuova La T Tecnica Gema Montecatini che sta nascendo non ci sarà spazio per colui che nelle ultime tre stagioni è stato il portacolori dei "leoni" termali. Fra Nicola Savoldelli e il club del presidente Alessandro Lulli siamo infatti ai saluti. Arrivato in Valdinievole nel 2022, Savoldelli lascia dopo annate intense: la promozione in Serie B Nazionale, la cavalcata dello scorso anno culminata con il quarto posto finale in regular season e soprattutto la Coppa Italia 2025 sollevata a marzo. Il trionfo nella kermesse tricolore è stato indubbiamente il punto più alto della sua esperienza termale: oltre alla della soddisfazione di essere stato il primo capitano della Pallacanestro Montecatini ad alzare un trofeo rimane il legame che "Savo" ha instaurato con tutto l’ambiente e che va oltre le gesta consumate sul parquet. Lo si capisce dal commovente saluto che l’ormai ex numero 9 de La T Gema ha rivolto alla città delle Terme e a quelli che per tre anni sono stati i suoi tifosi: "Pensavo di non doverlo scrivere mai, ma è giunto quel momento… Le parole, ad oggi, sono poche. Cercherò pertanto di andarmene in silenzio, perché ritengo che, in questo caso, sia il miglior modo possibile, nel rispetto di tutto ciò che abbiamo vissuto insieme – afferma Savoldelli -. Ringraziarti per questi anni è riduttivo, ma doveroso. Sei stata il viaggio più bello, intenso ed emozionante della mia vita sportiva. Rimarrai per sempre custodita nel cassetto più prezioso di me. Ciao Montecatini".