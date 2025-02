Serie B Nazionale. La T Gema riparte. Trasferta a Ravenna: "Avversario tosto»

Dieci giorni di "riposo" in un campionato massacrante come la Serie B Nazionale 2024-2025 possono essere una manna dal cielo, ma anche rivelarsi un boomerang, specialmente per una squadra come La T Tecnica Gema Montecatini che prima della sosta forzata per la vicenda Chieti stava viaggiando a vele spiegate (9 vittorie su 10). I "leoni" termali, sempre più secondi in classifica dopo il successo a tavolino per la rinuncia degli abruzzesi alla gara di domenica scorsa, scenderanno in campo questo pomeriggio al PalaCosta di Ravenna (palla a due alle 18) per dimostrare di non aver perso le buone abitudini, anche se la OraSì guidata in panchina da coach Andrea Gabrielli non stenderà certo il tappeto rosso a Savoldelli e compagni, così come all’andata non si rassegnò al ruolo di vittima sacrificale, sfiorando il colpaccio al PalaCarrara.

"Loro vengono da 4 vittorie nelle ultime 5, già all’andata ci hanno fatto soffrire specie nell’ultimo quarto, costringendoci a vincere poi all’ultimo tuffo con una tripla di Toscano e in casa sono una squadra rognosa, tosta: corrono e tirano bene – analizza coach Marco Del Re -. Hanno molti esterni con punti nelle mani, come Dron, che segna 12 punti di media, un tiratore puro come Gay, all’occorrenza anche playmaker, il pericoloso Tyrtysnyk e lo stesso Casoni, che all’andata ci fece male con diverse triple. Sotto canestro attenzione a De Gregori, che ho già allenato, o allo stesso Crespi".

In casa La T Gema invece la pausa lunga ha permesso il pieno recupero di tutti gli effettivi, anche di capitan Savoldelli che fra Cassino e San Severo non è praticamente sceso in campo, permettendo al giovane Cellerini di prendersi le luci della ribalta: "Ci siamo presi qualche giorno di riposo per ricaricare le batterie e poi abbiamo cominciato a pensare a Ravenna da martedì, a ranghi completi e con buona intensità – racconta il tecnico rossoblù -. Ci aspetta una partita tattica, con difese a uomo alternate a zone da parte loro. Ci servirà la massima attenzione contro un’avversaria pericolosa e in salute".

Filippo Palazzoni