Serie B Nazionale. La T Gema, Fratto e Bargnesi per Andreazza

Anche le più belle storie d’amore, a volte, sono destinate a finire. Quella fra La T Tecnica Gema Montecatini e Marco Del Re ne è un esempio. Per la seconda volta, la società rossoblù e il coach nativo di Livorno si separano. Un passaggio ormai scontato, che farà da antipasto all’annuncio di Marco Andreazza come nuovo capo allenatore dei termali. Quelli sotto la guida di Del Re vengono definiti dal sodalizio presieduto da Alessandro Lulli "anni intensi di costruzione e ambizione, in cui sono arrivati traguardi sportivi come la serie B, l’ottimo quarto posto della stagione 2023/24 e soprattutto la Coppa Italia vinta a Bologna a metà marzo in cui Marco ha ottenuto il riconoscimento quale miglior allenatore della manifestazione. Tre stagioni cestistiche in cui Marco è riuscito a instaurare un rapporto umano invidiabile con tutto l’ambiente rossoblu e che è andato ben oltre i confini del parquet di gioco".

Commosso il saluto di Del Re. "Sono stati tre anni caratterizzati da tanto lavoro in palestra e davanti al pc, di vittorie, gioie e soddisfazioni, in altri casi sconfitte, con conseguenti delusioni. Ma anche tanto altro. E mi riferisco ai rapporti umani, che sono riuscito a costruire dentro e fuori dal campo. Ringrazio chi ha reso possibile tutto questo - sottolinea il coach - Chi mi ha voluto a Montecatini la prima volta, e chi mi ha richiamato il giorno dopo aver conquistato la promozione in B nazionale con Piacenza. A metà di quella telefonata, avevo già fatto la mia scelta. Ringrazio gli Old Lions, ognuno di loro, per il supporto, i cori e la vicinanza e l’affetto che ho sempre sentito, sin dai primi giorni. Anche se già ringraziati poco sopra senza nominarli, un saluto speciale va a Rebe ’supersegre’, Massimo, Maurizio, Savio, Pelle, Bina, Lorenzo, Matteo, Raffa, Federica, Mirco, Dania e Silvia".

In casa La T Gema dunque si volta pagina, pronti a inaugurare un nuovo capitolo ambizioso, con Adreazza in panchina. Il tecnico di Montebelluna, con cui è stato trovato un accordo su base biennale, avrà in regalo almeno due giocatori che con lui hanno condiviso due anni fa la vittoria del campionato a Livorno sponsa Libertas. Parliamo di Francesco Fratto e Andrea Bargnesi. Con l’espertissimo lungo l’accordo è stato trovato sabato sera, battuta la concorrenza della Pallacanestro Livorno. Stessa cosa dicasi con il regista del 2001, che condividerà la cabina di regia insieme a Federico Burini. Il terzo ex Libertas Livorno che potrebbe arrivare a Montecatini è Antonello Ricci, guardia classe ’92 nell’ultimo torneo in maglia Juve Caserta.