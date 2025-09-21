Serie B Nazionale. La T Gema in ’casa’ a La Spezia. I leoni ospitano Lumezzane

A quattro mesi esatti dall’ultima partita playoff della stagione passata per La T Tecnica Gema Montecatini è il momento di immergersi nuovamente nel clima del campionato e la giornata d’apertura di regular season nel Girone A di Serie B Nazionale riserva subito una sfida inedita: nel loro peregrinare fra nord e sud Italia i "leoni" termali non avevano ancora mai affrontato la Virtus Basket Lumezzane, lo faranno questo pomeriggio alle 18 in una "location" anch’essa inedita, ovvero il Pala Mariotti di La Spezia, dove il club di Alessandro Lulli sconterà la squalifica del campo di gioco casalingo rimediata proprio dopo gara-5 contro Mestre. Da quel 22 maggio di acqua sotto i ponti ne è passata molta, dal cambio di guida tecnica, con l’arrivo di Marco Andreazza, e col ritorno a casa del vice coach, Andrea Niccolai, che assieme al confermato Lorenzo Guelfi rappresentano i timonieri di un gruppo che conta su sei nuovi innesti (Fratto, Bargnesi, Strautmanis, Vedovato, Gulini e Jackson, arrivato dopo la mancata idoneità di Peroni) e ovviamente sulle conferme. Dal "senatore" Passoni, alla terza stagione in rossoblù, al nuovo capitano D’Alessandro, passando dal vice Burini, più i confermati Acunzo e il convalescente Bedin, che non potrà tornare prima del 2026. Un gruppo che ha già conosciuto una piccola delusione dopo la rocambolesca sconfitta in semifinale di Supercoppa con Treviglio e che inizierà il campionato voglioso di riscatto.

Dall’altra parte ci sarà una squadra dall’età media di 23 anni e che rispetto all’anno scorso ha confermato solo i lunghi Varaschin e Deminicis, aggiungendo l’esperto Siberna, arrivato da Roma, l’ex Salerno Kekovic e tanti ventenni di belle speranze. "E’ un avvio che ci regala un mix di sentimenti, tra curiosità, entusiasmo e determinazione - commenta coach Andreazza - La squadra ha lavorato bene in queste settimane di preparazione anche se ci è dispiaciuto aver perso con Treviglio, come è naturale, dopo aver a lungo fatto la partita, ma sappiamo che sarà un girone tosto e dal grande tasso tecnico, il nostro, perciò vogliamo iniziare al meglio il nostro cammino a cominciare dall’esordio contro la giovane ma ambiziosa come Lumezzane. Il gruppo è compatto, ogni giorno cerchiamo di ricreare in allenamento quelle difficoltà che ci troveremo di fronte in partita. Sappiamo bene che serviranno per tanti mesi grande umiltà, concentrazione e coesione tra tutti". Prezzi popolari per agevolare l’affluenza dei tifosi termali nel capoluogo spezzino.

Filippo Palazzoni