Serie B Nazionale. La T Gema rilancia. C’è Stanic in arrivo

Se in casa La T Tecnica Gema Montecatini si guardasse soltanto la super prestazione che ha permesso domenica agli uomini di coach Marco Del Re di schiacciare Sant’Antimo, estrapolandola dal contesto generale, probabilmente nessuno si azzarderebbe a toccare una virgola all’interno del roster rossoblù. Non poche sono state infatti per il tecnico livornese le indicazioni positive scaturite dal 78-48 con cui i "leoni" hanno fatto un sol boccone di un avversario in teoria ostico coma la PSA, su tutti il quasi "ventello" di un Savoldelli ritrovato dopo un periodo difficile (non solo a livello sportivo), ma anche le conferme avute da Acunzo e Di Pizzo e, "last but not least", la gestione dei minutaggi di quasi tutti i big in vista del delicatissimo turno infrasettimanale sul parquet della San Giobbe Chiusi.

"E’ stata la partita che speravamo di fare, siamo stati decisamente più brillanti rispetto alle ultime uscite e questo è un segnale confortante visto che eravamo alla terza gara in una settimana – ammette Del Re – Siamo stati bravi a tenere botta a livello difensivo nel primo quarto e a interpretare bene la zona, a cui ci siamo affidati anche per necessità visto i problemi di falli di D’Alessandro e Passoni ma che ha pagato dividendi altissimi: Sant’Antimo ha fatto tantissima fatica a segnare e questo ci ha permesso di trovare ritmo anche in attacco. Siamo riusciti anche a risparmiare un po’ le energie in mezzo a due turni infrasettimanali, quindi bene così".

Tuttavia sia il coach che la dirigenza termale sanno perfettamente che il roboante successo ottenuto contro i partenopei fa testo fino a un certo punto e che permangono alcune variabili le quali impongono di scandagliare il mercato per provare a far fare al gruppo capitanato da Savoldelli il definitivo salto di qualità. Una su tutte: l’infortunio a Mateo Chiarini i cui tempi si stanno allungando più del previsto. Il ritorno di fiamma per Nicolas Stanic, trentanovenne play ex Fabriano e in uscita dalla Power Salerno, va proprio in questa direzione. Il giocatore era già stato cercato in estate dal diesse Guido Meini ma il secondo tentativo potrebbe rivelarsi quello buono: "radiomercato" darebbe la Montecatini targata La T Gema in vantaggio (affare in dirittura, per altri beninformati) rispetto alle concorrenti, tra cui la Pielle Livorno, per assicurarsi i servigi dell’italo-argentino, che nella città delle Terme ha già avuto trascorsi nella stagione 2012-2013. Sarebbe un colpo di rilievo che, almeno potenzialmente, potrebbe non essere nemmeno l’ultimo. Staremo a vedere: la deadline di venerdì si avvicina.

Filippo Palazzoni