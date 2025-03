Serie B Nazionale. La T Gema, anticipo a Caserta. Obiettivo difesa del secondo posto

Le Finali di Coppa Italia di Serie B Nazionale sono ormai alle porte, ma per La T Tecnica Gema Montecatini non è ancora tempo di abbandonarsi al pensiero della kermesse tricolore in programma fra sette giorni al PalaDozza. Prima c’è un impegno di quelli davvero probanti da affrontare, ovvero la trasferta in quel di Caserta dove questa sera all’insolito orario delle 19.30 i leoni termali affronteranno la Paperdi guidata da coach Damiano Cagnazzo. I campani fra le mura amiche hanno un ruolino di marcia da top team del campionato: sul parquet del PalaPiccolo sono cadute molte big, come Ruvo di Puglia, Pielle Livorno e Fabo. "I nostri avversari dopo un inizio così così sono riusciti a mettere assieme da dicembre tante vittorie, risalendo in classifica – commenta Del Re –. Ultimamente forse sono tornati ad essere un po’ discontinui ma in casa hanno comunque mietuto tante vittime eccellenti".

Al netto delle insidie che Savoldelli e compagni si troveranno ad affrontare nel corso dei quaranta minuti per La T Gema vincere è troppo importante, per gettarsi anima e corpo nella settimana che porta alle Finali di Coppa Italia con la giusta leggerezza ma soprattutto per tenere dietro le inseguitrici, tornate a un tiro di schioppo dopo l’esclusione di Chieti e i conseguenti sconvolgimenti di classifica.

Filippo Palazzoni