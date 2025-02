Serie b nazionale. La T Gema scarica. Il ko di Ravenna ha rianimato la corsa al secondo posto

Già due mesi fa al PalaCarrara la OraSì Ravenna aveva fatto sudare a La T Tecnica Gema Montecatini le proverbiali sette camicie, rimontando da -18 una partita praticamente già chiusa e andando ad un tiro dalla vittoria. La gara d’andata doveva essere un monito per la truppa di coach Marco Del Re, ma non lo è stato. Ora il secondo posto è tornato tutto in discussione: l’inseguitrice più agguerrita ora si chiama Tecnoswitch Ruvo di Puglia, che incalza i leoni termali a due lunghezze di distanza e che ha momentaneamente lo scontro diretto a favore, in attesa della resa dei conti del 23 marzo prossimo in terra pugliese.

"Già dall’approccio la sensazione che ho avuto è che non eravamo pronti per giocare questa partita contro un avversario in salute come Ravenna – analizza il tecnico livornese, molto duro con i suoi – Ci sono mancate tante cose".

Nonostante la pessima serata al tiro i leoni hanno avuto almeno quattro occasioni per tornare sopra nel punteggio e azzannare Ravenna: "È il nostro rammarico più grande, perché se fossimo riusciti a mettere la testa avanti nonostante la brutta serata a livello tecnico e i tanti errori avremmo sicuramente preso fiducia e la partita sarebbe potuta girare"

f. pal.