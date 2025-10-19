Serie B Nazionale. La T Gema ospita San Vendemiano. Andreazza a caccia di continuità

La vittoria di Piacenza è stata una boccata di ossigeno, per tornare a respirare e magari scalare la classifica La T Tecnica Gema Montecatini ha però bisogno di trovare continuità di rendimento e quale migliore occasione per rinsaldare alcune certezze della sfida contro una formazione ostica ed esperta della categoria come la Rucker San Vendemiano, ospite dei "leoni" termali questo pomeriggio alle 18. Nel secondo match settimanale al PalaCarrara, dopo quello "sporco" della passata domenica che ha visto prevalere Treviglio, D’Alessandro e compagni se la vedranno contro una squadra che al netto dell’avvio incerto (2 vinte e 3 perse il record bianconero) non può in alcun modo essere sottovalutata, tanto è elevato il tasso tecnico del collettivo allenato da coach Daniele Aniello, soprattutto sugli esterni: il play Tassinari, anima della Rucker, il comunitario Cebasek, ex compagno nientemeno che di Luka Doncic nella nazionale slovena, oltre alle guardie Murri, Morici e Picarelli (nazionale svizzero) sono giocatori potenzialmente mortiferi e in grado di accendersi in qualsiasi momento se viene loro concesso spazio. Ciò che La T Gema dovrà assolutamente evitare di fare, a costo di concedere qualcosa sotto le plance, dove la sfida nella sfida fra i lunghi termali e quelli "ruckerini" promette di infiammare il pitturato.

Menzione speciale per Jacopo Vedovato, simbolo di San Vendemiano per cinque stagioni, il quale ritrova da avversario la squadra del suo cuore dopo averla eliminata dai playoff la scorsa primavera con indosso la canotta della Pielle Livorno, e che se la dovrà vedere con un altro ex Pielle, ovvero Giordano Pagani: il duello fra i due pivot può diventare una delle chiavi della partita. "Ci attende un’altra avversaria molto pericolosa, da affrontare con la stessa intensità degli ultimi venti minuti di mercoledì a Piacenza", esordisce coach Marco Andreazza, che dopo il rientro nel turno infrasettimanale di Gulini potrà nuovamente contare sul roster al completo: "Dovremo essere bravi a non far giocare i giocatori della Rucker, a non aspettarli perché hanno tanti punti nelle mani, ed evitare pause e black out offensivi come purtroppo ci è capitato fin qui – analizza il tecnico originario di Montebelluna, a pochi chilometri da San Vendemiano - Come squadra "SanVe" è molto brava tatticamente a togliere rifornimenti e ritmo agli avversari anche se sta subendo troppo forse a livello difensivo. Per quanto ci riguarda, se è vero che lo sforzo fatto con Treviglio domenica lo abbiamo un po’ pagato in termini di energie e di amaro in bocca, adesso testa e concentrazione vanno al cento per cento su questo confronto, perché vogliamo regalare una gioia ai nostri tifosi che lo meritano davvero".

Filippo Palazzoni